Com 53 pontos em vitória, Curry se torna maior cestinha da história dos Warriors

13/04/2021 | 07:23



Stephen Curry fez história na rodada de segunda-feira da temporada regular da NBA. Com 53 pontos na vitória do Golden State Warriors sobre o Denver Nuggets por 116 a 107, no ginásio Chase Center, em San Francisco, o armador passou Wilt Chamberlain e se tornou o maior cestinha da franquia. O lendário astro marcou 17.783 pontos pela franquia da Califórnia e agora Curry já tem 17.818.

O armador entrou em quadra precisando de apenas 19 pontos para bater o recorde e o fez ainda no primeiro período. Além de seus 53 pontos (10 acertos em 18 chutes de três pontos), conseguiu seis rebotes e quatro assistências. Draymond Green também teve uma boa contribuição com 18 pontos, sete rebotes, sete assistências e quatro roubos de bolas.

Pelo lado derrotado, a nota preocupante foi sobre Jamal Murray. Nos segundos finais do último período, foi ao chão com dores no joelho esquerdo e precisou de ajuda para deixar a quadra. O armador, enquanto esteve jogando, teve uma participação sólida com 17 pontos e três roubos de bola. O destaque ficou por conta do pivô sérvio Nikola Jokic, que flertou com um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 27 pontos, 12 rebotes e oito assistências.

A surpresa da rodada ficou por conta do Washington Wizards. Contando com 34 pontos de Bradley Beal e o quinto "triple-double" seguido de Russell Westbrook ((25 pontos, 14 assistências e 14 rebotes), o time da capital dos Estados Unidos foi a Salt Lake City e surpreendeu o Utah Jazz, melhor campanha de toda a NBA, por 125 a 121.

Incansável, Westbrook chegou aos dois dígitos em três fundamentos pela nona vez nos últimos 10 jogos. O brasileiro Raulzinho entrou e jogou 15 minutos, conseguindo sete pontos, duas assistências e um roubo de bola. No Jazz, Donovan Mitchell (42) e Bojan Bogdanovic (33) combinaram para 75 pontos, porém insuficientes para impedir a queda em casa.

Em Nova York, no duelo das duas franquias mais populares e ricas da NBA, o New York Knicks venceu o Los Angeles Lakers por 111 a 96, no ginásio Madison Square Garden. Julius Randle comandou a vitória do time da casa com 34 pontos e 10 rebotes. Elfrid Payton também foi bem ao longo da partida, terminando com 20 pontos.

Pelos Lakers, ainda sem os astros LeBron James e Anthony Davis, o armador alemão Dennis Schroder foi o cestinha com 21 pontos. O pivô Markieff Morris fechou o jogo com 17.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

New York Knicks 111 x 96 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 95 x 113 Philadelphia 76ers

Orlando Magic 97 x 120 San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies 101 x 90 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 117 x 110 Sacramento Kings

Utah Jazz 121 x 125 Washington Wizards

Golden State Warriors 116 x 107 Denver Nuggets

Phoenix Suns 126 x 120 Houston Rockets

