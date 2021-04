Força da articulação

Do Diário do Grande ABC



12/04/2021 | 23:59



A mobilização de autoridades e políticos de várias legendas em torno de uma causa única começa a surtir efeito. Um mês depois de a Prefeitura de Diadema ser comunicada de que o IML (Instituto Médico-Legal) teria as atividades encerradas no município, a situação começa a dar sinais de mudança. Tanto que ontem, após reunião entre o prefeito José de Filippi Júnior, o secretário estadual de Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, o presidente da Câmara da cidade, Josa Queiroz, o responsável pela pasta municipal de Defesa Social, Benedito Mariano, e os deputados estaduais Márcio da Farmácia e Carla Morando, ocorreu indicação de que o governo estadual desistirá da desativação do equipamento.

Nestes pouco mais de 30 dias desde que o caso veio à tona nas páginas deste Diário, muita coisa aconteceu. Sob a alegação de que pretendia realizar a ‘otimização de recursos’, o Estado deu início à polêmica tentativa de mudança para São Bernardo. O município respondeu com a promessa de reforma do espaço e, em curto período, encontrar novo endereço para o IML. Em meio às tratativas, o governo paulista se adiantou e começou a retirar os equipamentos do prédio montado dentro do cemitério.

Houve protesto. Políticos que já vinham se manifestando publicamente sobre o caso acirraram ainda mais os ânimos. Os parlamentares estaduais Thiago Auricchio e Teonilio Barba e o federal Alexandre Leite também abraçaram a questão.

Após o encontro de ontem, o Estado não confirmou oficialmente a mudança de planos, mas o IML segue funcionando. Além disso, uma nova conversa, agora com técnicos das duas partes, ficou agendada para amanhã. Segundo a administração diademense, para avaliar as adaptações que precisam ser feitas com urgência na edificação até que um novo ponto, mais adequado, seja localizado.

A união de forças fez a diferença. Que seja sempre assim, com os representantes do povo lutando juntos, independentemente de siglas ou convicções partidárias, pelo bem comum.