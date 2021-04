Ramalhão busca se aproximar da primeira meta no Paulistão

Dérek Bittencourt

O Santo André tenta hoje ficar mais perto de seu primeiro objetivo no Paulistão, que é se livrar do rebaixamento. Com cinco pontos conquistados até aqui, o Ramalhão recebe o São Bento, no Estádio no Canindé, buscando somar mais três e alcançar situação mais confortável, inclusive diante de adversário direto – a equipe de Sorocaba somou apenas dois pontos no torneio.

Em 2020, Oeste e Água Santa foram rebaixados com dez e 11 pontos, respectivamente. no ano anterior, São Bento e São Caetano caíram com sete e oito pontos. “Trabalhamos para o Santo André permanecer na Primeira Divisão e temos grande oportunidade, diante de concorrente direto, de somar pontos necessários para ficar distantes dessa situação de rebaixamento, como de buscar algo melhor na competição”, destacou o auxiliar técnico Alan Dotti, que estará interinamente no lugar de Paulo Roberto, que se recupera da Covid-19 após ficar oito dias internado no hospital.

Dotti, inclusive, já comandou o Ramalhão nessa condição de interino em duas oportunidades, pela Série A-2 de 2013, contra Monte Azul e Grêmio Catanduvense. “Satisfação enorme poder estar novamente à frente deste grande clube, o qual tenho carinho enorme, onde praticamente me formei nessa função. Abriu as portas para mim no início da carreira e ter a chance de voltar é motivo de alegria enorme, assim como a responsabilidade é grande”, admitiu.

Será o primeiro compromisso andreense depois da paralisação do Paulistão em razão do agravamento da pandemia da Covid. E, neste período sem jogos, o time aproveitou para trabalhar alternativas dentro do jogo. “Procuramos rodar o elenco, buscar opções para situações que podem acontecer”, explicou Dotti, que terá todo o elenco à disposição.

O interino ainda falou a respeito do adversário. “O São Bento é equipe forte, que vem fazendo bons jogos, dando trabalho para muitas equipes. Então precisamos ter noção do que vamos enfrentar para buscar resultado, almejando coisas grandes na competição”, concluiu o comandante.