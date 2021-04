Do Dgabc.com.br



As prefeituras da região intensificaram no fim de semana ações para desmobilizar aglomerações. Em Santo André a administração vistoriou 87 locais, aplicou oito multas e interditou três estabelecimentos. Já em São Bernardo, a Prefeitura encerrou duas festas que envolviam cerca de 800 pessoas. Em Diadema a GCM impediu pancadões em pontos viciados.

Em Santo André as equipes interromperam, sábado, evento na boate Dreams Night Club, na Avenida Dom Pedro II, no Campestre, com cerca de 50 pessoas. No núcleo Tamarutaca (Vila Guiomar), uma adega na Rua Itabaiana foi pega em flagrante com 30 pessoas. Cada um dos estabelecimentos recebeu multa de mais de R$ 1.700.

Ainda em Santo André, no Centreville, os agentes desmobilizaram pancadão promovido por bar, na Rua General Vicente de Paula Dale Coutinho. O local foi interditado com barreiras físicas e foi multado em R$ 1.717. Por causa de resíduos jogados pelos frequentadores, o estabelecimento terá de pagar cerca de R$ 2.200 ao Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Em São Bernardo a GCM encerrou, domingo, duas festas em vias públicas. Cerca de 800 pessoas estavam nos eventos. As ocorrências resultaram na apreensão de seis motocicletas, um veículo de passeio, além de estrutura utilizada como “paredão de som”. Outros seis estabelecimentos tiveram atividades encerradas durante a ação.

Em Diadema a GCM impediu festas no morro do Samba e Júpiter/Piratininga, no Serraria. Os agentes montaram bloqueios e abordaram 294 pessoas, além de vistoriar 290 motos e 108 carros. Foram emitidos 32 AITs (Auto de Infração de Trânsito).