Em meio à pandemia, municípios iniciam vacina contra a Influenza

12/04/2021 | 22:36



Começou ontem a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), que desta vez vai acontecer em paralelo com a imunização contra a Covid. Nesta primeira fase (até o dia 10 de maio) serão vacinados crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e profissionais da área da saúde.

Em São Caetano as vacinações ocorrem em locais distintos para que não haja confusão. São dois espaços de vacinação contra a gripe, na Usca (Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente) Amabili Moretto Furlan, no bairro Santo Antônio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h; ou no drive-thru montado na Emerf (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Leandro Klein, no bairro Nova Gerty, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É obrigatório o agendamento no site saocaetanodosul.sp.gov.br.

Já a vacinação contra a Covid em São Caetano é realizada em dois postos drive-thru: Teatro Paulo Machado de Carvalho, no bairro Santa Maria, e Estádio Anacleto Campanella, no bairro Olímpico, a partir das 8h. Nesse último local, a cidade vacina os profissionais da educação.

A secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone, observou a importância das duas imunizações não serem realizadas no mesmo local. “É válido para que as pessoas não se confundam e até mesmo para nossa própria logística e organização”, ressalta.

Em Mauá, a imunização da gripe é nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), assim como a vacinação da Covid em idosos acima de 67 anos (primeira dose) e acima dos 72 anos (segunda dose). Os profissionais da educação, que estão sendo vacinados contra Covid, são atendidos em cinco escolas estaduais.

Em Santo André a imunização acontece nas 32 UBSs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O município também optou em não realizar as duas vacinações nos mesmos postos e mantém a campanha contra a Covid nos postos drive-thru, na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), Estádio Bruno Daniel e no Grand Plaza Shopping para profissionais da educação acima dos 47 anos e idosos de 67 anos. A cidade já vacinou 185 pessoas contra a Influenza e 2.600 professores.

Em São Bernardo, a aplicação das doses contra a gripe é feita em 27 escolas municipais, das 9h às 15h, para evitar aglomeração nas UBSs. Em paralelo, a vacinação contra a Covid é realizada nos drive-thrus do Paço e no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib. A cidade já aplicou 2.875 imunizantes contra a Influenza e vacinou 2.855 professores contra Covid.

Em Ribeirão Pires a imunização contra a gripe é nas UBSs, das 8h às 16h, enquanto a vacinação conta a Covid permanece no drive-thru do Complexo Ayrton Senna, onde 621 professores já foram vacinados.