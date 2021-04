Santo André vai receber mais R$ 5 milhões para combater a Covid na cidade

Do Diário do Grande ABC



12/04/2021



Nesta segunda-feira (12), o prefeito Paulo Serra (PSDB) anunciou na sua página do Facebook que Santo André vai receber R$ 5 milhões do Orçamento Federal para a Saúde. Ao lado do deputado federal Alex Manente (Cidadania), disse que o dinheiro vai ser utlizado para combater a Covid-19, além de "reforçar as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e o programa Qualisaúde". Segundo o prefeito, o dinheiro veio em ótima hora. "Santo André é referência na pandemia, não deixamos nenhum andreense sem atendimento, mantemos os hospitais de campanha abertos, mas a crise sanitária ainda não terminou."

"Nós aprovamos o orçamento deste ano há 20 dias e aguardamos a sanção do presidente. Nas emendas ao orçamento impositivas, destinei R$ 5 milhões para a Saúde de Santo André, para combater a pandemia, a pedido do prefeito Paulo Serra, e também aprovamos vários outros recursos para a região", afirmou Manente ao Diário, sem detalhar para onde serão destinados os outros recursos. "Avisarei assim que forem sancionados."