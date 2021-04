Em jogo de 7 gols e duas viradas, Sevilla supera Celta e ainda sonha com a taça

12/04/2021 | 19:02



Muito se fala da briga acirrada entre Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona na Espanha. Mas quem vem correndo por fora e começa a sonhar em entrar na briga para conquistar o Campeonato Espanhol é o Sevilla, que nesta segunda-feira mostrou força e ganhou do Celta por 4 a 3 em jogo com duas viradas.

Os comandados de Julen Lopetegui somaram 10 dos últimos 12 pontos e estão a seis do líder Atlético de Madrid, a quem bateram na rodada passada. Neste segunda-feira, o time demonstrou enorme força após ficar duas vezes atrás do marcador antes do intervalo.

Depois de Koundé abrir o marcador, o Sevilla viu Aspas anotar duas vezes e virar para o Celta de Eduardo Coudet, ex-treinador do Internacional. Fernando igualou o placar, mas o time de Vigo logo abriu frente novamente, com Méndez.

Foram cinco gols numa primeira etapa de tirar o fôlego e de encher os olhos. Disposto a não ver seu 100º jogo no Sevilla manchado, Lopetegui fez mudanças e colheria os frutos na etapa decisiva, no Balaido.

Rakitic igualou o marcador e a segunda e decisiva virada no confronto viria dos pés de Papu Gomez, aposta de Lopetegui na etapa. Saiu do banco e definiu. Em 100 jogos no Sevilla, agora são 61 triunfos sob o comando de Lopetegui e a esperança do campeão da Liga Europa em conquistar também a Espanha.

O Sevilla subiu para 61 pontos, em quarto. O Barcelona soma 65, o Real Madrid tem 66 e o Atlético de Madrid está no topo com 67. O mais disputado Espanhol dos últimos anos vê a briga cada vez mais acirrada pela taça.