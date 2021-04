Ponte minimiza queda na Copa do Brasil e se prepara para jogo contra o Santos

12/04/2021 | 18:31



A eliminação inesperada na segunda fase da Copa do Brasil para o Criciúma já faz parte do passado na Ponte Preta. As atenções estão voltadas para a retomada do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o time enfrenta o Santos, no estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada.

"Os ânimos estão focados na próxima partida, que é sempre a mais importante. A eliminação na Copa do Brasil foi algo que a gente não esperava, mas aconteceu. É levantar a cabeça, porque temos pela frente uma maratona de jogos", disse o atacante Niltinho.

O jogador, inclusive, fez a sua estreia no empate com o Criciúma, por 1 a 1, na semana passada, e deve ganhar uma oportunidade entre os titulares contra o Santos no lugar do prata da casa Pedrinho, bastante criticado.

O técnico Fábio Moreno ainda pode realizar outras mudanças depois da péssima apresentação em solo catarinense. Existe a possibilidade do meia Vini Locatelli e do atacante Paulo Sérgio aparecerem nas vagas de Dawhan e João Veras, respectivamente.

A Ponte Preta se encontra na terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos nas quatro primeiras rodadas. O São Paulo, com um jogo a mais, é o líder, com dez, e a Ferroviária vem na vice-liderança, com sete.