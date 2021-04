Em nova troca, ministro da Educação demite presidente da Capes

12/04/2021 | 18:12



O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou nesta segunda-feira, 12, que vai exonerar Benedito Guimarães Aguiar Neto, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), agência de fomento à pesquisa ligada à pasta. Ribeiro não explicou os motivos da saída e disse apenas que em breve divulgará seu substituto. Nas últimas semanas, o ministério já trocou o comando da Secretaria da Educação Básica e do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Informo que será publicada hoje a exoneração do Prof. Benedito Guimarães, presidente da CAPES. Agradeço o trabalho realizado nesse período. Informo que o próximo presidente da Capes será um profissional de perfil técnico e acadêmico, cujo nome será divulgado oportunamente", afirmou Ribeiro, em sua conta no Twitter.

A Capes tem como missão avaliar os cursos de pós-graduação no Brasil e divulgar informações científicas. A exoneração de Aguiar Neto, ex-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, será publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Ribeiro também é egresso da universidade paulista, onde foi vice-reitor.

Guimarães estava no cargo desde janeiro de 2020, quando foi nomeado pelo então ministro, Abraham Weintraub. Na época, a escolha do professor do Mackenzie para o cargo contemplou a base evangélica, que se sentia preterida em relação ao grupo ligado ao escritor Olavo de Carvalho, que teve bastante influência na pasta durante a gestão Weintraub. Enquanto reitor, Aguiar Neto apoiou a criação de um núcleo de ciência, fé e sociedade no Mackenzie, que tem como um de seus objetivos fazer pesquisas sobre a chamada teoria do Design Inteligente, uma nova vertente do criacionismo.