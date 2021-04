Obituário - 13 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/04/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Marcelo Cazetta, 94. Natural de Caiuá (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Fiorita, 93. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 9. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo, Capital.

Lindalva Maria de Oliveira, 81. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Enéas Rodrigues, 81. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no Jardim Las Vegas, em santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sousa Ribeiro, 79. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Memorial Parque das Palmeiras, em Rio Claro.

Doroti Alves de Souza, 79. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marlene Alonso Fernandes, 74. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Miguel Pereira da Cruz, 73. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ofélia Aparecida de Paula, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Plácida Margarita Vieira da Silva, 68. Natural da Espanha. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

João Batista Stoppa, 66. Natural de Terra Roxa (São Paulo). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdecir Pereira, 66. Natural de Lucionópolis (Paraná). Residia no Jardim Santo Antonio, em santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Donizetti Ziliotti, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Empresário. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida de Souza Ventura, 64. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 9, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisabete de Oliveira Araujo, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pereira da Silva, 59. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Feirante. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Angelo Cotes, 58. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Rosângela dos Santos Lourenço, 57. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Augusto Soares de Oliveira, 42. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Comerciante. Dia 9. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Geraldo Vianna Gava, 91. Natural de São Bernardo. Residia em Aparecida (São Paulo). Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Geralda Fernandes, 85. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Nilza Alves da Silva, 84. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Sumiko Komatsu, 75. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Santa Júlia, em Itanhaém (São Paulo). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Almir Araujo Brito Filho, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Carlos Ribeiro, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Marilena Gaschler de Castro, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Evandro de Oliveira, 65. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Olavo Watanabe, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Rogério Rocinio, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Marcelo Giatti Tiepp, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mariana. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Augusto Bernardo Aguirre, 35. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Bom Princípio, em Indaiatuba (São Paulo). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Victor Pascon Catalani, 16. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Donizete Silvério da Silva, 63. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Memorial Phoenix.



D I A D E M A

Eurica Martins, 80. Natural de Itararé (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Cemitério Municipal.

Pedro Euzebio Ribeiro, 77. Natural de Nova Resende (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Memorial Planalto.

Maria Margarida dos Santos Sérvulo, 75. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Benedito Maqui, 75. Natural de São Manoel (São Paulo). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

José Carlos Flausino, 62. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Luiz Boaventura de Oliveira, 62. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Maria Rejane Tavares da Silva Santos, 57. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Julio Geraldo Souza Gomes, 56. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Marcelo Ferreira do Nascimento, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Dikadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Alex Sandro da Silva, 46. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Luciano Barbosa da Silva, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 9. Vale da Paz.

Maria Aparecida Pereira Leite, 40. Natural de Crato (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



M A U Á

Nozor Custódio, 84. Natural de Santa Bárbara D’Oeste (São Paulo). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Nestor Moreira do Nascimento, 84. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Maria Celeste Dias, 79. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Cecília.

Alcides Cambui, 77. Natural de Guarantã (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Adilson Antonio da Silva, 75. Natural de Queluz (São Paulo). Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Deusdet José da Silva, 73. Natural de Itororó (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

João Batista de Freitas, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Salgueiro, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Lindinalva Soares de Lima Araujo, 71. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Maria das Graças da Silva Anacleto, 70. Natural de Rodeiro (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Francisco da Silva, 70. Natural de Tarabai (São Paulo). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Almir José da Silva, 70. Natural de Itauçu (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Ademir Labadedssa, 68. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Maria das Neves da Silva, 66. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Edilza Gonçalves de Almeida, 63. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Dirce da Silva de Oliveira, 62. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Maria da Glória de Souza, 58. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Donizete Salvador da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 8. Cemitério São Lídia.

Valdir da Silva, 54. Natural de Julio Mesquita (São Paulo). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 8. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Ronnie Von Vieira, 49. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Ricardo Severino da Silva, 48. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Patrícia Ribeiro Ramiro, 44. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Waldinei de Sena Nascimento, 42. Natural de Nazaré do Piauí (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9, em Diadema. Cemitério do Povoado de Nazaré, em Nazaré do Piauí (Piauí).

Eduardo Bezerra Santos, 27. Natural de Una (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Evandro Luiz Ruiz, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Luso, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Adriana Heleba Penha de Lira, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Vânia Aparecida Lopes, 41. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Elísia Ferreira de Azevedo, 86. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia na Vila Suzuki, em Rio Grande da Serra. Dia 9, em Mauá. Cemitério São Sebastião.