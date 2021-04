Maranhão pede exoneração da Secretaria de Obras

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/04/2021 | 17:41



Ex-prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania) entregou na tarde de hoje carta de demissão do cargo de secretário de Obras de Ribeirão Pires. O político se reuniu com o secretário de Governo, Ricardo Nardelli Júnior, e encaminhou pedido de exoneração alegando problemas pessoais. Ele havia voltado às suas atividades na pasta há quase um mês depois de ser vítima de assalto, quando foi baleado no início de março. Segundo apurou o Diário, o episódio, contudo, ainda pesou na decisão da saída. Mais cedo, ao Diário, Maranhão declarou intenção de se afastar da política.

Durante a manhã de hoje, Maranhão afirmou que não gostaria mais de se envolver com política. “Não sou mais político, não sou candidato, não sou nada e quero continuar assim”, disse, em entrevista ao Diário, por telefone. Indagado sobre o comando da pasta de Obras, o ex-prefeito de Rio Grande desconversou. “Está tudo bem”, sintetizou, sem se aprofundar na questão. Sobre o episódio em que sofreu suposta tentativa de sequestro, em apuração pela Polícia Civil, e acabou levando um tiro na região do maxilar, ele evitou tecer comentários. “Não quero falar sobre isso. É uma coisa de foro íntimo.”

Convidado para participar da gestão do prefeito Clóvis Volpi (PL) – integrante de seu grupo político -, Maranhão chegou ao primeiro escalão do governo logo no começo do mandato. No ano passado, ele não conseguiu eleger sua sucessora, a então vice-prefeita Professora Marilza de Oliveira (PSD) no pleito municipal. O ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos) venceu a disputa local.

Como secretário em Ribeirão, Maranhão teve contestada atuação até mesmo por aliados que compunham a administração Volpi. O Diário apurou que integrantes do Paço reclamavam da conduta do ex-prefeito, que relataram que não ele dava satisfação de suas ações à frente da secretaria e que não gostava de ouvir outros componentes da gestão.

NOMES

A vaga de Maranhão na pasta de Obras deve ser ocupada pelo engenheiro civil Sérgio Poloni dos Reis, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ribeirão Pires e principal cotado para substituir Maranhão. Reunião entre Volpi e Reis está marcada para amanhã para definir a situação.