GCM de São Bernardo encerra dois pancadões e dispersa mais de 800 pessoas

Do Diário do Grande ABC



12/04/2021 | 15:13



Em mais uma operação de combate a aglomerações, a Guarda Civil Municipal de São Bernardo encerrou neste domingo (11) duas festas clandestinas realizadas em vias públicas da cidade. Cerca de 800 pessoas que estavam nos eventos, em sua maioria consumindo bebida alcoólica sem nenhum distanciamento social, foram dispersadas dos locais pelos agentes de segurança. As ocorrências resultaram na apreensão de seis motocicletas, um veículo de passeio, além de estrutura utilizada como “paredão de som”. Outros seis estabelecimentos comerciais tiveram suas atividades encerradas durante a ação.

Uma das festas clandestinas encerradas pela corporação foi um pancadão realizado próximo à Praça Vera Lúcia da Silva. No local, diversos jovens bloquearam a Rua Jerônimo Moratti, no Jardim Detroit. Além da presença de carros de som, motociclistas foram flagrados circulando pela via numa espécie de competição de empinar moto. A GCM de São Bernardo ainda flagrou jovens consumindo bebida alcoólica no meio da via pública, grande maioria sem seguir nenhum protocolo contra a Covid-19, como uso de máscaras e distanciamento social. Os participantes do evento foram abordados e dispersados. No local, além do fechamento de um estabelecimento comercial, foi realizado ainda a apreensão de três motos e um veículo de passeio.

Ainda na tarde de domingo, operação desencadeada pela Guarda Civil Municipal, com apoio da Polícia Militar, resultou na dispersão de aglomeração no Jardim Calux, evitando a realização de um pancadão na via. Durante a ocorrência, uma estrutura que seria utilizada como “paredão de som” na festa foi apreendida pelos agentes de segurança, enquanto três motos foram apreendidas. A ação que contou com a participação de fiscais da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico também promoveu o fechamento de cinco estabelecimentos comerciais por descumprimento dos decretos municipais vigentes, entre eles, norma que proíbe atendimento presencial.