Macaulay Culkin e Brenda Song anunciam o nascimento da primeira filha

12/04/2021 | 15:11



Eita! Macaulay Culkin é papai! Brenda Song, namorada de longa data do ator, deu à luz a primeira filha do casal no dia 5 de abril - a novidade só foi revelada pelo casal em um comunicado enviado para a revista Esquire nessa segunda-feira, dia 12, uma semana após o nascimento da criança.

Estamos muito felizes, diz o anúncio.

A bebê chama-se Dakota e veio ao mundo pesando pouco mais de três quilos. O nome é uma homenagem à irmã do ex-astro mirim de Esqueceram de Mim, chamada Dakota, que morreu em 2009 aos 29 anos de idade por conta de ferimentos sofridos em um acidente de carro.

Discretos, ambos não haviam mencionado a gravidez, mas Culkin, de 40 anos de idade, já havia falado para a Esquire o desejo de aumentar a família:

- Nós praticamos muito. Nós estamos vendo, fazendo o tempo trabalhar. Porque nada te excita mais do que quando o seu amor entra na sala e diz: Querido, estou ovulando, disse, brincando.

Fofos!