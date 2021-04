Finalmente! Netflix divulga a data de estreia da quarta temporada de Elite

12/04/2021 | 15:11



Nesta segunda-feira, dia 12, a Netflix divulgou a data de estreia da quarta temporada de Elite, em conjunto com um teaser intrigante. A estreia está marcada para o dia 18 de junho.

Depois de uma temporada eletrizante, a continuação da trama trará algumas mudanças, como a saída de Danna Paola (Lu), Ester Expósito (Carla), Mina El Hammani (Nadia) e Jorge Lopez (Valério) do elenco. Mesmo com a saída dos personagens favoritos, vale lembrar que isso já era esperado, já que o elenco principal concluiu o ensino médio no colégio Las Encinas na última temporada.

No teaser divulgado, não há cenas, mas é possível ver novos rostos: Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch integrarão a trama, mas o nome de seus personagens ainda não foram divulgados.

Ansiosos para a próxima temporada?