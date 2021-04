Britânicos voltam a pubs e lojas, e Boris Johnson corta o cabelo

12/04/2021 | 15:07



Pouco depois da badalada da meia-noite de segunda-feira, 12, alguns estabelecimentos selecionados na Inglaterra serviram sua primeira bebida desde que foram forçados a fechar em janeiro, e mais de um ano depois que o primeiro dos três bloqueios nacionais foram impostos para limitar a propagação do coronavírus.

No final da manhã, milhares de academias, salões de beleza e lojas de varejo abriram suas portas pela primeira vez em meses, trazendo um frisson de vida às ruas há muito congeladas em um estado de animação suspensa.

Outros milhares de pubs retomaram seus negócios ao meio-dia e, com o retorno de uma das instituições mais queridas do Reino Unido, o pub, mesmo que limitada ao serviço ao ar livre, o país deu o primeiro grande passo em uma reabertura em fases que está programada para culminar em 21 de junho, quando governo disse que espera levantar quase todas as restrições na Inglaterra.

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte seguem cronogramas separados, mas semelhantes, segundo os quais algumas restrições relaxadas na segunda-feira na Inglaterra permanecerão por mais algum tempo.

Apesar do tempo frio com rajadas de neve ocasionais, o momento foi saudado com um entusiasmo nascido de mais de um ano de privação - como a noção antes inimaginável de recrutar para decreto do governo se tornou um estilo de vida.

Multidões fizeram fila do lado de fora das lojas, pubs começaram a vender canecas de cerveja à meia-noite de domingo e cabeleireiros deram as boas-vindas a clientes desesperados nesta segunda-feira.

"É bom estar de volta", disse à Reuters Matthew McGuinness, um estudante de 21 anos, no grande jardim do pub Fox on the Hill de Wetherspoon, no Sul de Londres. "Nós planejamos ontem à noite vir aqui para um café da manhã, pegar uma bebida. Eu não gostaria de trabalhar atrás do balcão aqui esta noite. Vai ser surreal."

A retomada das atividades econômicas nesta segunda-feira marca a segunda fase de um plano de flexibilização anunciado pelo premier britânico em fevereiro. A primeira fase, iniciada em 8 de março, foi a reabertura de escolas e universidades. Desde o dia 29 de março também são permitidas reuniões de até seis pessoas ao ar livre e a prática de esportes ao ar livre para crianças e adultos.

Pubs e restaurantes também poderão servir ao ar livre a partir desta segunda, com serviço interno não permitido até 17 de maio, no mínimo

Depois de impor uma quarentena estrita no final de dezembro, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que a reabertura do comércio nesta segunda-feira foi um "grande passo" em direção à liberdade, mas pediu que as pessoas se comportassem com responsabilidade, pois o coronavírus ainda era uma ameaça.

"Exorto todos a continuarem a se comportar de forma responsável e a se lembrarem de "mãos, rosto, espaço e ar fresco" para suprimir a Covid à medida que avançamos com nosso programa de vacinação", disse Boris, que finalmente cortou o cabelo, que estava grande e mais arrepiado do que o habitual, na manhã desta segunda-feira.

O plano de flexibilização tem quatro estágios, com intervalos de cinco semanas entre eles - as quatro primeiras para avaliar o impacto das mudanças nas restrições e mais uma semana para avisar o público e as empresas para se prepararem para a próxima fase. A etapa final, quando a maioria das restrições seria suspensa, só deve começar depois de 21 de junho. As medidas são válidas em todo o país.

A manutenção do cronograma anunciado dependerá de quatro fatores: a continuidade do sucesso da vacinação; evidências de que as vacinas estão reduzindo as internações e mortes em hospitais; nenhum novo aumento nas taxas de infecção, o que sobrecarregaria o serviço de saúde; e nenhum risco repentino representado por novas variantes do vírus.

Fazer com que as pessoas gastem, porém, novamente é crucial para a recuperação do Reino Unido depois que dados oficiais mostraram que 2020 foi o pior ano para sua economia em mais de três séculos, com um declínio de 9,8% no Produto Interno Bruto (PIB).

Quando o sol nasceu, dezenas de pessoas fizeram fila do lado de fora da Primark em cidades inglesas como Birmingham e do lado de fora da JD Sports na Oxford Street em Londres, sem se intimidar com o frio incomum.

A rede de lojas de departamentos John Lewis disse que taças e presentes eram os itens mais populares, já que os clientes se preparavam para receber amigos e familiares mais uma vez. Na corrida para a reabertura, a John Lewis também viu um salto de mais de 200% nas vendas de vestidos.

No parque de diversões Thorpe, perto de Londres, os visitantes correram para os brinquedos quando ele foi reaberto. Clientes em jardins de pubs disseram que usaram suas roupas térmicas para resistir ao frio.

No Norte de Londres, a gerente Maggie Grieve reabriu o salão de cabeleireiro Beaucatcher com uma longa lista de reservas.

"Estou tão animada para ver meus clientes, ver como eles estão e dar a eles a satisfação de estarem com o cabelo arrumado", disse Grieve. "Hoje está parecendo aniversário dos cabeleireiros. Já chegaram as felicitações: mensagens por email, SMS, What'sApp, até vizinhos na rua a desejar sorte e alegria. É uma sensação ótima. Agora mal posso esperar para chegar ao bar."

Centenas de milhares de empresas foram fechadas desde o início de janeiro, quando a Inglaterra entrou em uma terceira quarentena para conter o surto de infecções causadas pela variante "Kent" do vírus.

Com mais de 120 mil mortes pelo coronavírus, o Reino Unido tem a quinta maior mortalidade em números absolutos. Mas uma rápida campanha de vacinação, que já forneceu a primeira dose do imunizante a mais da metade da população adulta, ajudou a reduzir as mortes em mais de 95% e os casos em mais de 90% desde o pico de janeiro, abrindo caminho para uma reabertura gradual.

País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte estão desconfinando em um ritmo diferente, determinado por seus governos. Lojas não essenciais, como redes de artigos para casa e moda, reabriram no País de Gales e na Inglaterra nesta segunda-feira, embora as da Escócia precisem esperar até 26 de abril.