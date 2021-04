Shopping de Diadema lança campanha e arrecada doações no drive-thru

Do Diário do Grande ABC



12/04/2021 | 14:52



Até o fim do mês, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, lança a campanha Corrente Solidária e recebe doações por meio do drive-thru. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo de Solidariedade da Prefeitura. É possível colaborar com alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e ração para cães e gatos sem sair do carro. “O momento que estamos vivendo trouxe a necessidade de nos unirmos ainda mais para ajudar quem precisa. É forma de contribuir mais ativamente e facilitar para quem quer ajudar com doações e muitas vezes não sabe onde doar”, comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

O drive-thru do Praça da Moça funciona de segunda a sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 12h às 18h, com entrada pela Rua Graciosa.