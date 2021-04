O que fazer em Cancún: conheça algumas atrações da região

Redação

Localizada na península de Yucatán, Cancún, no México, é um dos destinos mais visitados do mundo. Independentemente da época do ano, a cidade está sempre pronta para receber novos viajantes com propostas atraentes em torno de suas praias de areia branca, centros turísticos e lugares naturais exóticos.

Segundo estimativas da Organização Mundial do Turismo (OMT), o México tornou-se a terceira nação mais visitada do planeta em 2020, atrás da Itália e da França. Três atrações de Cancún figuram entre as favoritas dos turistas que visitam o país – a cidade recebe mais de 15 milhões de visitantes por ano. Saiba mais sobre elas!

Viagem para Cancún: atrações imperdíveis

Praia Delfin

É uma das praias mais bonitas de todo o México, o que a torna uma parada obrigatória em Cancún. Ao longo da sua vasta faixa de areia, existem várias ofertas gastronómicas com uma fantástica vista de mar.

Isla Mujeres

É uma ilha localizada a 13 km da costa de Cancún, onde se chega de barco. O local tem atrações para todos os públicos. Elas variam desde o museu subaquático e dos recifes de coral até o mergulho entre os peixes e as visitas aos parques naturais. Há também festas em barcos e muita calmaria nas espreguiçadeiras e guarda-sóis.

Cenotes naturais

São cavernas onde os maias realizavam rituais e, por isso, suas águas cristalinas são carregadas de energias renovadoras que transmitem as crenças e a cultura do povo. Embora sejam muitos, os mais conhecidos são Gran Cenote, Jardín del Eden, Yokdzonot e Chac Mool

Hotéis em Cancún

Cancún também se destaca por sua grande variedade hoteleira, com resorts completos e sofisticados. O Hard Rock Hotel Cancun, por exemplo, é um dos queridinhos dos viajantes.

O resort all inclusive conta com quartos luxuosos, piscinas com hidromassagem, spa, área de lazer para crianças de 4 a 12 anos e restaurantes de classe mundial com especialidades como carnes e cozinha japonesa e italiana. Jack Nicklaus, um dos maiores golfistas de todos os tempos, desenhou o campo de golfe de 18 buracos, que oferece desafios à capacidade de cada jogador, independentemente do nível de habilidade ou experiência. O campo está localizado em meio a uma reserva natural com manguezais, fauna e flora exóticas e uma vista excepcional do Mar do Caribe.

