Peixes-bois, lobos e aves: 6 lugares para admirar a vida animal da Flórida

As atrações da Flórida, nos Estados Unidos, vão muito além dos famosos parques temáticos de Orlando. Entre os passeios mais legais estão aqueles que permitem ver animais como peixes-boi, pelicanos, lobos, jacarés e cervos em seu ambiente natural. Confira alguns lugares legais para contemplar a vida selvagem da região.

Lugares para admirar a vida animal da Flórida

1. Os dóceis peixes-bois de Crystal River

Em nenhum outro lugar da América do Norte é possível encontrar mais peixes-boi nos meses de inverno do que em Crystal River, na costa centro-oeste da Flórida. Nessa época do ano, quando a temperatura cai no Golfo do México, os mamíferos buscam abrigo nas águas quentes da região, atraídos pelas nascentes que formam piscinas naturais.

Crystal River também é o único lugar na América do Norte onde os visitantes podem nadar com peixes-boi, em Three Sisters Springs. Mas, antes, todos precisam assistir a um vídeo educacional, como parte dos esforços de conservação. Além disso, o local conta com guias locais treinados sempre estão por perto para garantir que os animais sejam tratados com o máximo de cuidado e respeito. As opções de atividades vão desde mergulho até passeios de caiaque e stand-up paddle, vendo os manatees em seu habitat natural.

2. O refúgio dos pelicanos em Sebastian

No final dos anos 1800, os pássaros de Pelican Island National Wildlife Refuge, em Sebastian, condado de Indian River, estavam sob a ameaça de extinção por conta dos caçadores que comercializavam sua plumagem para a produção de chapéus femininos. Foi quando Paul Kroegel, um construtor de barcos local, tomou para si a responsabilidade de proteger a população de pelicanos marrons da ilha. Ele ganhou o apoio de ornitólogos e organizações naturalistas, que levaram a situação ao presidente americano Theodore Roosevelt. Em 1903, nascia a primeira reserva nacional de vida selvagem dos Estados Unidos.

Hoje, a área reservada para a proteção foi ampliada e a Pelican Island preserva ecossistemas terrestres e marinhos na Flórida, abrangendo mais de 130 espécies de pássaros, juntamente com peixes-boi e tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Ao longo dos 42 quilômetros de orla de natureza praticamente intocada dessa região, os turistas podem embarcar em passeios ecológicos no Indian River Lagoon, Sebastian Inlet State Park e Vero Beach.

3. A colorida vida subaquática de Florida Keys

Há mais de um século, Florida Keys vem investindo esforços na preservação de seu rico e diversificado ambiente natural. Os quatro refúgios nacionais de vida selvagem e o Santuário Marinho Nacional de Florida Keys promovem a proteção de animais e plantas ameaçados de extinção. Considerado um tesouro nacional, o santuário resguarda mais de cinco mil km² de águas, grande variedade de recifes de corais e cerca de seis mil espécies de peixes. Os limites se estendem do Parque Nacional de Biscayne, perto de Miami, até Dry Tortugas. Vale destacar que o local é excelente para mergulho com cilindro e snorkel – seu mundo subaquático também reserva naufrágios históricos.

O Key West National Wildlife Refuge foi a primeira reserva ambiental estabelecida nas ilhas: desde 1908, é um porto seguro e local de reprodução de espécies migratórias. Hoje tornou-se habitat para mais de 250 tipos de pássaros. O Great White Heron National Wildlife Refuge se destaca pela proteção às grandes garças-reais, a maior ave pernalta da América do Norte. O acesso dos visitantes é feito por caiaque ou lancha.

No National Key Deer Refuge, em Lower Keys, os cervos são a principal atração. Do tamanho de um cachorro grande, já foram quase extintos. Eles pastam especialmente nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer. Já o Crocodile Lake National Wildlife Refuge é fechado para proteger seus habitantes, entre eles o crocodilo americano e o rato-de-madeira, mas o seu jardim de borboletas nativas está aberto ao público. Visitantes são bem-vindos para atividades voluntárias e passeios guiados.

4. Na rota dos pássaros em Franklin County

Na primavera e no outono, o condado de Franklin, no noroeste do estado, entra na rota das aves migratórias, que fazem escala em uma reserva federal de vida selvagem e em dois parques estaduais da região. O St Vincent National Wildlife Refuge tem cinco lagos de água doce, que podem ser explorados a bordo de caiaques. Há uma grande variedade de aves aquáticas, como colhereiros, pelicanos, garças e mergulhão. É possível até avistar ninhos de águia-pesqueira. A ilha também é um importante ponto de parada na região do Golfo do México da majestosa cegonha-madeira.

Bald Point State Park, no extremo leste, é um dos melhores pontos para ver as migrações anuais de pássaros e borboletas. O parque oferece diferentes habitats, entre pântanos, lagos, matagais e floresta mista. Em uma manhã tranquila ou no final da tarde, é possível admirar o voo de falcões-peregrinos e gaivotas. Já no St George Island State Park existem mais de 300 espécies listadas para observação de pássaros, e por isso a visita vale a pena em qualquer época do ano.

5. Crocodilos em Bradenton

Conhecida por suas praias pouco exploradas e reservas naturais intocadas, a área de Bradenton, na costa oeste da Flórida, é o destino ideal para quem busca curtir a natureza em um passeio pelo lado mais selvagem do estado. No Myakka Park, os turistas podem percorrer o Lago Myakka Superior a bordo de barcos panorâmicos, enquanto admiram a beleza natural e ouvem os guias especializados contarem histórias sobre os animais que habitam a região. É quase certo que o viajante avistará um crocodilo, que tem um importante papel no ecossistema de Myakka. Quem preferir pode fazer o trajeto pelas trilhas, já que há opções de passeio de bonde, buggy e a cavalo.

6. Santuário de lobos em Washington County

Washington County, no noroeste do estado, oferece uma série de atrações para quem ama a vida ao ar livre. É no condado que fica, por exemplo, a cachoeira mais alta da Flórida, localizada no Falling Waters State Park. Trata-se de uma queda d’água de 25 metros, cercada por uma floresta de pinheiros e madeira de lei – um belo cenário para caminhadas e camping. Mas há um outro passeio que disputa igualmente a atenção dos visitantes: Seacrest Wolf Preserve, organização sem fins lucrativos dedicada à proteção de espécies de lobos ameaçados de extinção, em especial o Gray Wolf (lobo cinzento). Os visitantes do santuário têm a oportunidade de interagir com os animais em tours de cerca de três horas de duração.

O objetivo da Seacrest Wolf Preserve é proporcionar um habitat seguro e humano para os lobos desabrigados e educar todos os que o visitam, principalmente as crianças, sobre a beleza, inteligência e importância do lobo cinzento. Ao ensinar tolerância e respeito por esses animais, os responsáveis pelo projeto esperam esclarecer ao público sobre o papel vital que os lobos desempenham no mundo natural e cultivar a paixão por protegê-los na natureza.

