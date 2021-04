Paolla Oliveira é confirmada e volta para a última edição do Dança dos Famosos no Domingão do Faustão!

12/04/2021 | 14:10



No último domingo, dia 11, Fausto Silva confirmou a presença de Paolla Oliveira na edição deste ano do quadro Dança dos Famosos! A atriz já foi campeã da atração em 2009, e voltará para esta última edição, que foi chamada de Super Dança dos Famosos e vai contar com celebridades que já participaram outras vezes. Faustão revelou:

- Agora em maio, prepare o seu coração porque vem aí a Super Dança dos Famosos, os melhores de cada temporada. E todo mundo sabe que o fascínio da dança, é cada vez maior e mais intenso, como por exemplo, para essa estrelíssima, Paolla Oliveira.

Paolla, então, apareceu e fez um relato sobre o quadro:

- São muitas as emoções que eu carrego de ter participado, coisas que eu aprendi, colegas que eu fiz. Se fala muito em superação no quadro, porque as pessoas não sabem o que é para a gente aceitar participar de uma competição, ser julgado, se expor para o Brasil inteiro. Quanto mais edições, eu vejo que é muito corajoso estar ali, eu fico feliz. E hoje trago como uma bagagem na minha vida ter tido a coragem de me expor, de estar ali para as pessoas julgarem, de cair, de acertar, e mais do que tudo, de me divertir diante das pessoas.