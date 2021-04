Novo chefe da PF, Maiurino escala equipe e define nova cúpula da corporação

12/04/2021 | 13:31



O novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, já definiu quem serão os integrantes da cúpula da corporação durante sua gestão. A equipe é formada por delegados e perito com larga experiência na corporação. O convidado para posto número 2 da PF, de diretor-executivo, foi o delegado Cairo Duarte, atual superintendente em Minas Gerais.

Já a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, que cuida de inquéritos que tramitam nas cortes superiores, será comandada por Luís Flávio Zampronha. O delegado liderou as investigações do Mensalão - maior escândalo do governo Lula antes da Lava Jato - e também atuou de forma discreta na Spoofing, que mirou hackers de autoridades como o ex-ministro Sérgio Moro.

A Diretoria de Inteligência ficará sob a responsabilidade do delegado Rodrigo Carneiro, que hoje atua na divisão de crimes fazendários da corporação.

O perito Nivaldo Poncio chefiará a Diretoria Técnico-Científica e o delegado Alessandro Moretti - que foi adjunto do novo ministro da Justiça, Anderson Torres, à época em que era secretário de Segurança no Distrito Federal - comandará a Diretoria de Tecnologia da Informação.

Oswaldo Gomide foi indicado para a Diretoria de Gestão de Pessoal e Marcelo Andrade será o chefe de gabinete de Maiurino. Na Corregedoria da PF, permanece João Vianey Xavier, que chegou ao cargo em junho de 2020 e tem mandato fixo por três anos.