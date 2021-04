Nick Cannon, pai dos filhos de Mariah Carey, terá gêmeos mais uma vez!

12/04/2021 | 13:10



Nick Cannon será papai de gêmeos outra vez! O rapper e a companheira Abby De La Rosa estão esperando dois meninos.

O anúncio foi feito pela DJ no dia 11 de abril nas redes sociais, com a foto acima dos papais juntos.

Nossos queridos filhos - meus bebês milagrosos, Obrigado por me escolher para ser sua mamãe. Sei que o Senhor me destinou e me preparou para o dom não de um, mas de dois anjinhos. Oro para que Deus dê a vocês a força para caminhar com coragem e ousadia em sua verdade individual, assim como seu pai. Que Deus abençoe você e seu irmão e os guie a viver todo o seu propósito, escreveu a mamãe na legenda da publicação.

Cannon já é pai dos gêmeos, Morocann e Monroe, de nove anos de idade, da relação com Maiah Carey. Além dos dois, Cannon também é pai de Golden e Powerful Queen, da relação com Brittany Bell.