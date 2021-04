Luísa Sonza desabafa sobre comentários de haters: - O nível de ataque está muito pesado

12/04/2021 | 13:10



A cantora Luísa Sonza usou o Instagram Stories na noite do último domingo, dia 11, para contar aos seguidores sobre os ataques que vem sofrendo dos haters, pessoas que propagam comentários maldosos sobre a aparência da artista. Luísa começou:

- Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui nos meus Stories, porque ano passado eu vivi um período da minha vida que eu escolhi ficar quieta para muita coisa. Esses negócios de plásticas e tal, já tentei falar mil vezes para as pessoas, só que isso está me afetando num lugar de que, se eu tivesse feito as coisas que as pessoas falam que eu fiz e as pessoas fossem contra, eu entenderia. Mas o ruim é eu não ter feito essas coisas. Eu mudei, principalmente, por causa da maquiagem. Pegam uma foto minha sem maquiagem e outra que eu estou de peruca, 15 quilos mais magra, porque emagreci, e as pessoas forçam uma parada. O nível de ataque está muito pesado. Nem vou mostrar aqui, senão vocês vão vomitar.

A cantora comenta que as pessoas dizem que ela está doente:

- Falam como se eu fosse doente, como se eu tivesse um distúrbio de imagem, sendo que vocês me conheceram quando eu tinha 16 anos e eu já tenho 22. É óbvio que meu rosto mudou e minha maquiagem mudou. E a forma como eu faço a maquiagem muda o rosto. Eu não tenho porque mentir, não sou contra isso. Um dia quando precisar colocar botox, eu vou colocar. [...] Eu só coloquei boca, nem botox eu coloquei ainda.

Luísa enfatizou que não tem motivos para esconder qualquer procedimento estético que fizer:

- Você pode me achar feita, você pode achar meu estilo feio, você tem todo esse direito. O que não dá é para tirar conclusões precipitadas e derramar muito ódio por uma coisa que não existe. Se eu enfiar qualquer coisa na cara, eu vou fazer Stories e ainda fazer parceira e não vou pagar procedimento. Eu não tenho nada para esconder.

Por fim, a artista afirmou que mesmo sofrendo diversos ataques na internet, continua tendo uma boa autoestima:

- Eu só não fiz cirurgia plástica porque eu realmente me acho muito perfeita. Me acho tão linda. Não se preocupem. Sou insuportável. Acho perfeito meu nariz, amo tudo em mim. Minha autoestima é tão alta, mesmo as pessoas falando que eu sou horrível todos os dias.