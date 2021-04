Restaurantes e motoboys da região fecham acordo coletivo

Do Diário do Grande ABC



O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) e o Sindimoto ABC (Sindicato dos Motoboys), que também abrange Suzano e Mogi das Cruzes, fecharam convenção coletivo com validade até 21 de março de 2022. A pandemia escancarou a necessidade de negociação, já que os motoboys, cuja demanda aumentou em razão das restrições de funcionamento de bares e restaurantes, estavam sem acordo há dois anos.

O documento prevê que o valor mínimo a ser pago por cada entre é de R$ 3 ou R$ 4, dependendo do enquadramento da empresa. Porém, cada estabelecimento pode criar critérios próprios e, por exemplo, pagar valores maiores de acordo com a quilometragem percorrida. Os motoboys também terão direito a R$ 8 ou R$ 9,60 por dia de trabalho destinado à manutenção da motocicleta.

Os motofretistas terão direito a intervalo de quatro horas entre a jornada do horário de almoço e jantar, e também terão que utilizar colete refletivo, norma estabelecida pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Bares e restaurantes também devem fornecer refeição aos motoqueiros com jornada superior a seis horas, além de fornecer seguro de vida e adicional de periculosidade, obrigatoriedades previstas em lei.

Presidente do Sehal, Beto Moreira reforça a importância da assinatura do acordo. “O contrato oferece segurança jurídica e maior garantia tanto para o empregador, que evitará processos trabalhistas, quanto para o empregado, que terá todas as garantias previstas em lei”, explica. “Essas negociações se tornaram ainda mais importantes nesses tempos tão difíceis de crise, que afetaram duramente a nossa categoria”, completa João Manoel, advogado da entidade.