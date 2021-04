Britney Spears choca seguidores ao publicar clique antigo ao lado de Justin Timberlake

12/04/2021 | 12:11



Britney Spears deu o que falar ao longo do último final de semana ao publicar uma foto antiga na qual aparece ao lado do ex-namorado, Justin Timberlake! Para celebrar o aniversário da irmã, Jamie Lynn Spears, a cantora publicou um clique no qual a atriz aparece no centro da imagem, enquanto Britney e Justin ocupam lugares à direita e uma terceira pessoa é vista no lado esquerdo da foto.

Na legenda, Britney falou sobre como admira a irmã mais nova, ressaltando sua força e o modo como cria seus filhos:

Feliz aniversário atrasado para esta linda alma! Eu te amo muito e, caramba, eu queria ser tão inteligente quanto você aos 30! É estranho dizer que eu era basicamente sua mãe quando você era mais jovem e, sim, ainda sou mais velha, mas sua alma é e sempre foi sábia! Estou verdadeiramente e genuinamente inspirada pelo seu caminho e pela vida que você criou para seus lindos filhos e estou muito orgulhosa de chamar alguém tão bonita por dentro quanto você de minha irmã! E não só você é uma alma linda, você é tão forte... Fiquei extremamente surpresa e ainda estou até hoje! Nós jogamos wrestling [uma modalidade de luta] em casa (que garotas sulistas elegantes) e você me colocou no chão em literalmente dois segundos depois que eu dei todas as minhas forças... Eu nunca vou esquecer isso! Talvez devêssemos ter uma revanche... Quer dizer, as coisas mudaram desde seis anos atrás! PS: Eu queria ser tão forte quanto você e feliz aniversário!

Mas é claro que não foi a mensagem de aniversário que chamou a atenção dos fãs, e sim a presença de Justin no clique - principalmente depois que foi revelado que o incidente do cantor com Janet Jackson no Super Bowl de 2004 nada mais foi que uma estratégia para superar o beijo triplo de sua ex-namorada com Madonna e Christina Aguilera durante a apresentação do MTV Video Music Awards no ano anterior.

Nos comentários, teve quem criticasse a presença do artista na imagem, assim como alguns defenderam o fato de Britney já ter superado os problemas com o ex:

Uma foto com o Justin?, escreveu uma seguidora, adicionando emojis confusos ao final da mensagem;

As pessoas crucificam Justin, mas você pode ver claramente que ela não tem ressentimentos, apontou um fã;

De tantas fotos para escolher... Justin Timberlake?!, reclamou outro seguidor;

Esta é a melhor foto que ela tem de sua irmã? Eu ainda estou preocupado, desabafou um quarto internauta;

O fato de Justin Timberlake estar na foto é o melhor!, celebrou uma garota.

E aí, o que você achou?