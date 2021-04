Príncipe William faz linda homenagem a príncipe Philip e cita o malicioso senso de humor do avô

12/04/2021 | 12:11



Por meio do Instagram, príncipe William se manifestou sobre a morte do avô, príncipe Philip. Na rede social, ele divulgou uma foto, tirada pela esposa, Kate Middleton, em que príncipe George aparece com o bisavô. No texto, o irmão de príncipe Harry fez a seguinte homenagem:

O século de vida do meu avô foi definido pelo serviço - ao seu país e à comunidade, à sua esposa e rainha, e à nossa família. Sinto-me sortudo por não ter apenas seu exemplo para me guiar, mas também sua presença duradoura em minha própria vida adulta - tanto nos momentos bons quanto nos dias mais difíceis. Sempre serei grato por minha esposa ter tido tantos anos para conhecer meu avô e pela gentileza que ele demonstrou com ela.

Ele ainda continua:

Nunca vou deixar de apreciar as memórias especiais que meus filhos sempre terão de seu bisavô vindo buscá-los em sua carruagem e vendo por si mesmos seu contagiante senso de aventura, bem como seu malicioso senso de humor! Meu avô foi um homem extraordinário e parte de uma geração extraordinária. Catherine e eu continuaremos a fazer o que ele teria desejado e apoiaremos a rainha nos próximos anos. Sentirei saudades do meu avô, mas sei que ele gostaria que continuássemos com o trabalho.

Nos comentários, os fãs demonstraram apoio:

Você é um bom homem, príncipe William. Condolências a você e sua família neste momento.

Que declaração linda e respeitosa.

Uma homenagem tão adorável, qualquer um ficaria tão orgulhoso de ter isso escrito sobre eles e uma bela foto para escolher para publicar também.

Que bela fotografia para guardar. Estou tão triste pela sua perda.

Lindas palavras de um homem maravilhoso sobre um homem maravilhoso.