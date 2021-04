Em estado crítico, Paulo Gustavo ganha apoio de Carolina Dieckmann, Flávia Alessandra e Tatá Werneck: Hoje é dia de cura!

12/04/2021 | 10:10



no mais recente boletim médico divulgado pela equipe de Paulo Gustavo, o estado de saúde do ator é crítico. Além disso, o marido do humorista, Thales Bretas, informou que a situação está difícil. Agora, por meio das redes sociais, amigos e família demonstraram apoio.

Tatá Werneck, que tem constantemente usado as redes sociais para mandar força ao amigo, postou no Instagram uma foto bem fofa ao lado dele e escreveu o seguinte na legenda:

Hoje é dia de Vitória! Hoje é dia de cura! Pro @paulogustavo31. Pra todos que precisam. Senhor, meu amor pelo senhor é tremendo! É inabalável! Paulo com os filhos no colo, em sua casa, com sua mãe, Dea Lucia, sua irmã, Juliana Amaral, seu marido, Thales Bretas, sua amiga fiel, Susana Garcia, e todos nós vibrando sua vitória e seu milagre! Esse é meu final de Copa do Mundo! TÁ CHEGANDO ESSE DIA! Obrigada, meu Deus!

Ju Amaral, irmã de Paulo, também postou a sua mensagem de apoio e pediu o fim das notícias falsas:

Imagine-se passando pelo momento mais difícil da sua vida na qual seu irmão, a pessoa mais importante para você, está lutando pela vida. Você precisa ser forte, tirar forças de lugares que nem sabia que tinha, para apoiar a sua mãe, uma senhora de idade que teme pela vida de seu filho. Agora, imagine-se passar por isso, tendo que constantemente ler notícias enganosas, como por exemplo, que seu irmão perdeu a batalha. Sei que milhares de famílias brasileiras estão passando pelo mesmo do que a minha. Por isso, eu suplico aos jornalistas, que tenham empatia e deixem de espalhar notícias falsas buscando ganhar cliques ou visibilidade às custas de nossa angústia e a dos fãs. Cada mensagem ou ligação que recebemos de algum parente ou amigo que leu alguma fake news, buscando esclarecer os fatos, vem como uma flecha em nossos corações, já tão aflitos. Meu irmão vai voltar! Ele vai vencer esta luta, e se Deus quiser, logo voltará a fazer aquilo que faz de melhor: trará alegria para as casas de todos vocês. Tenhamos humanidade, tenhamos empatia. Força irmão, você já conseguiu. TE AMO PRA SEMPRE.

Já Carolina Dieckmann publicou uma foto ao lado do amigo e também de Carol Trentini. Na legenda, escreveu:

Tem um bocado de Carol e mais um bando de gente e mais um punhado de pessoas e todo um Brasil inteirinho orando, rezando, mandando amor e te esperando aqui fora... só vem!

Por fim, Flávia Alessandra demonstrou seu carinho pelo amigo:

Por aqui não há nada que vá abalar a nossa fé de que você irá sair dessa. Estamos em uma corrente de oração tão grande e com a certeza de que você sairá curado deste hospital. Uma corrente de oração e esperança a todos que estão precisando.