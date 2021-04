12/04/2021 | 09:55



Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 12, com viés de baixa, em meio ao recuo dos juros dos Treasuries e num dia de agenda mais fraca. O recuo do dólar também ajuda a tirar força dos juros mais curtos, uma vez que a alta da moeda é fator de preocupação com inflação. A liquidez também está bem reduzida. Às 9h37 desta segunda, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 8,91%, de 8,93% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 exibia 6,53%, de 6,55%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 estava em para 4,69%, de 4,73% no ajuste de sexta-feira, dia 9.