Bia Haddad volta ao Top 300 e será número 1 do Brasil após 2º título na Argentina

12/04/2021 | 09:54



A subida da tenista brasileira Beatriz Haddad Maia no ranking da WTA continua firme e ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira, quando a paulista ganhou mais 37 colocações e retornou ao Top 300, aparecendo agora na 294.ª posição. Ela deixou para trás a conterrânea Laura Pigossi, que se manteve no 326.º lugar, e já é a número 2 do Brasil.

O ranking desta semana só computou os 50 pontos ganhos por Bia Haddad com o título do W25 de Villa Maria, na Argentina, há oito dias. Na próxima lista, ela receberá os 65 pontos da conquista do W25 de Córdoba, também em solo argentino, neste final de semana, o que a fará subir ainda mais, indo provisoriamente para o 241.º lugar e retomando assim o posto de melhor tenista do País na WTA.

Bia Haddad joga nesta semana o W60 de Oeiras, em Portugal, torneio cujos pontos já serão computados no próximo ranking. Então tem chance de dar mais um salto, podendo até voltar ao Top 200 se for campeã. Sua estreia será diante de uma tenista do qualifying. A brasileira tenta escalar o máximo possível de lugares para sonhar com uma vaga no qualifying de Roland Garros.

"Foi uma semana bem cansativa, de chuva. E diferente da semana passada, esta foi de uma luta interna, de superação, de tentar jogar melhor, porque o tênis não estava fluindo tanto. Eu não estava jogando tão solta quanto semana passada, então trabalhei muito a confiança com o meu técnico", analisou Bia Haddad, que está com uma série de 10 vitórias seguidas.

Atual número 1 do Brasil, a gaúcha Gabriela Cé perdeu uma posição na lista desta segunda-feira e agora é a 251.ª do mundo. Ela será fatalmente ultrapassada por Bia Haddad no próximo ranking, mas mesmo assim pode ganhar até três colocações, dependendo dos resultados das rivais que estão logo abaixo.

Nas primeiras colocações do ranking, a australiana Ashleigh Barty, eliminada nas quartas de final do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, se manteve na liderança e atingiu a marca de 71 semanas como a melhor do mundo. Ela empatou com a dinamarquesa Caroline Wozniacki, já aposentada, como a nona colocada da história. O primeiro lugar está com a alemã Steffi Graf, com 377 semanas.

MASCULINO - Dois dos três melhores brasileiros no ranking da ATP se deram bem na lista divulgada nesta segunda-feira. Número 1 do País, o cearense Thiago Monteiro teve uma ascensão comedida e subiu apenas uma colocação, aparecendo agora como o 77.º do mundo. Mas nesta semana já caiu no qualifying do Masters 1000 de Montecarlo, no Principado de Mônaco, disputado em quadras de saibro.

O mineiro João Menezes teve uma subida um pouco maior, ganhou três posições e assim se firmou um pouco mais no Top 200, ocupando o 197.º posto - precisa estar entre os 300 melhores do mundo no início de junho, logo após o término de Roland Garros, para confirmar sua vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Já o paranaense Thiago Wild, segundo melhor do país, amargou uma leve queda de uma colocação e foi para o 123.º lugar.

Campeão do ATP 250 de Marbella, na Espanha, no último domingo, o espanhol Pablo Carreño Busta viu a conquista lhe render três boas colocações no ranking. O tenista subiu para o 12.º lugar e ficou mais próximo do retorno ao Top 10, com 618 pontos de desvantagem para o italiano Matteo Berrettini, atual número 10 do mundo.