A inflação sentida pela população idosa ficou em 0,91% em março, após uma alta de 0,46% em fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 12. Em janeiro, houve avanço de 0,16%. O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i) mede a variação da cesta de consumo de famílias majoritariamente compostas por indivíduos com mais de 60 anos de idade. O índice saiu de uma elevação de 2,81% no quarto trimestre de 2020 para uma alta de 1,54% no primeiro trimestre de 2021. Em 12 meses até março, o IPC-3i acumulou um aumento de 6,20%.