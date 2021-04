Astro de Os Sopranos, Joseph Siravo morre de câncer aos 64 anos

12/04/2021 | 09:10



No dia 11 de abril, Joseph Siravo, astro de Os Sopranos, morreu aos 64 anos de idade após uma longa batalha contra o câncer. A notícia foi confirmada pelo colega do ator, Garry Pastore, que falou sobre a morte de Siravo no Instagram:

RIP meu querido amigo, que lutou uma batalha incrível. Vou sentir sua falta. Vejo você do outro lado. Ele era um verdadeiro cavalheiro e, como vocês bem sabem, é difícil encontrar esse vínculo mútuo e sinceridade. Atuar sempre foi uma paixão e encontrar amigos verdadeiros que o elevassem e apoiassem era muitas vezes difícil. Eu mesmo, Joe, Michael Rispoli [que interpretou Jackie Aprile Sr.] e Jimmy Gandolfini [Tony Soprano] sempre apoiamos um ao outro, mesmo quando prontos para os mesmos papéis, é assim que jogamos.

Siravo estreo nas telas em 1993, quando conseguiu um papel em Carlito's Way, contracenando com Sean Penn e Al Pacino. Em 1997, ele foi escalado para um episódio de Law & Order antes de conseguir o papel do pai de Tony Soprano, Johnny, em Os Sopranos.