Tiago Leifert se defende após acusação de tentar favorecer Arthur no BBB21 e brother chama Viih Tube de falsa

Pocah escapou do paredão na noite do último domingo, dia 11, no BBB21. A sister venceu a Prova Bate e Volta, que como de costume era de sorte. Os internautas, no entanto, não perdoaram Tiago Leifert e o acusaram de tentar favorece Arthur durante a disputa.

Após a polêmica tomar conta das redes sociais, o apresentador do programa foi até o Instagram e resolveu desabafar:

- Levo tudo na esportiva, vocês sabem disso. Vivo tirando sarro de mim mesmo. Quando erro, eu assumo, venho aqui pedir desculpas, peço desculpas no ar, na mesma hora. Não vou nem me defender desse troço. Mas fico desanimado, porque é tão absurdo, tão baixo, tão ruim. Estamos há oitenta dias no ar. Todo dia vem alguma pancada dessa e não falo nada, mas tem que ter uma linha vermelha e essa é a minha. Duvidar de mim desse jeito, fico bem chateado. Na boa, não é legal. Não gostei.

Durante a prova, Leifert falava com Arthur enquanto o brother já estava na reta final da prova, com vantagem sobre Pocah e Fiuk.

Arthur estava indo para sua quinta tentativa de acertar o número que o levava a final da prova e precisava selecionar o armário de número quatro para se librar do paredão. Leifert, então, o questionou:

- Quantas vezes você jogou aí já, Arthur? Quatro?

Arthur confirmou e o apresentador reafirmou o número:

- Quatro, né?

A breve conversa entre os dois foi entendida por muitos nas redes sociais como uma possível dica de Tiago.

E se fora da casa o clima ficou tenso, dentro dela os ânimos não estão diferentes!

Pocah e Arthur conversaram durante a noite e o brother não gostou do comportamento de alguns participantes após terem votado nele.

- Essa galera vindo me dar abracinho. Nem para te proteger suas amigas servem, você tem noção disso? Não falo nem de mim, não, falo de você mesmo, disse ele.

Ele ainda afirmou que torce para que João e Camilla sejam infelizes:

- Torço para que se f***m aqui dentro até o final. E que saiam daqui com um milhão e meio totalmente infelizes, declarou.

Pocah pediu que ele não falasse isso, mas ele reafirmou seu pensamento sobre os dois.

E ainda disparou contra Viih Tube, dizendo não entender os motivos para levar voto dela, que até então, estava votando em Gilberto.

- Se eu sair, Caio é o único que você pode confiar. Vitória é falsa, Juliette... vocês já se votam, declarou.

Viih Tube, aliás, tem deixado a mãe preocupada!

No Instagram, Viviane, mãe da youtuber, chorou ao falar que os últimos dias não tem sido fáceis e que a repercussão negativa da sister na cada tem lhe deixado angustiada.

As pessoas têm sido implacáveis em comentários que, como mãe, me dói a alma. O sofrimento que mais me persegue diariamente é imaginar a sua dor e o conflito de realidades ao sair daí. Filha, desculpa te dizer isso, mas estou com o coração em pedaços. Eu vou sempre estar do seu lado e vou ganhar forças para te apoiar... Juntinhas, como sempre, vamos analisar tudo o que aconteceu e tirar uma lição disso tudo, diz trecho da carta aberta.