Grande ABC registra 164.208 casos e 6.023 mortes de Covid

11/04/2021 | 21:40



As prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano registraram mais 283 casos e 13 vítimas fatais do novo coronavírus neste domingo (11), totalizando 164.208 diagnósticos e 6.023 falecimentos desde o início da pandemia no Grande ABC. Os boletins epidemiológicos indicam que há ao menos 138.898 pacientes em investigação e 152.020 pessoas recuperadas. Em relação à vacinação, 314.536 receberam a primeira dose e 139.279 receberam o reforço, somando 453.815 doses aplicadas.

São Bernardo é a cidade com os maiores números absolutos da Covid-19, contabilizando 64.148 infectados e 1.915 falecimentos. Em seguida, Santo André registra 46.443 positivos e 1.553 mortes, Diadema tem 21.451 casos e 877 vítimas fatais e Mauá soma 14.584 contaminados e 789 óbitos. Em São Caetano, são 10.161 diagnósticos e 579 vidas ceifadas, enquanto Ribeirão Pires tem 5.238 infectados e 234 perdas e, em Rio Grande da Serra, são 2.183 positivos e 76 falecimentos.

O governo estadual informa que 2.643.534 indivíduos já foram infectados pelo coronavírus, entre eles, 82.917 morreram e 2.269.521 se recuperaram. Em todo Estado de São Paulo, a ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 86% e, na Grande São Paulo, a taxa é de 84,7%. Sete milhões, seiscentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e três paulistas já receberam pelo menos uma dose da vacina.

No País, o Ministério da Saúde registra 13.482.023 casos de Covid-19, sendo que 353.137 faleceram vítimas da doença. São 11.880.803 pessoas curadas. Em todo País, ao menos 26,55 milhões de doses da vacina já foram aplicadas.