Comissão irá visitar hospital e sugerir ações antiCovid

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/04/2021 | 07:00



Comissão formada pelos deputados Kim Kataguiri (DEM, federal), Arthur do Val (Patriota, estadual), Heni Ozi Cuckier (Novo, estadual) e Ricardo Mellão (Novo, estadual), além do vereador Rubinho Nunes (Patriota), da Capital, fará vistoria em hospitais de campanha no Grande ABC e vai sugerir a políticos aliados projetos de enfrentamento à Covid-19.

Denominado Locomotiva São Paulo, o grupo tem intenção de acompanhar o atendimento do hospital montado dentro do complexo esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André. O prefeito Paulo Serra (PSDB) deve recepcionar a comissão. Antes do encontro, eles irão realizar reunião e café da manhã em São Caetano, que contará com as participações dos vereadores Márcio Colombo (PSDB, de Santo André) e Glauco Braido (PSD, de São Bernardo).

Um dos líderes nacionais do MBL (Movimento Brasil Livre), Kim sustentou que a região integra agenda prioritária do grupo. A comitiva teria selecionado Santo André pelo suporte dado ao movimento e também pela atuação do município no combate à pandemia do coronavírus. “Na nossa agenda (do MBL) prioritária de combate à Covid, (Santo André) não poderia deixar de ser a primeira cidade a receber a nossa visita, junto com o vereador (Nunes), deputados estaduais (Arthur, Mellão e Cuckier) e os parlamentares locais (ligados ao MBL, Glauco e Colombo) para prestigiar e agradecer o apoio que sempre deu ao MBL. E que nesse momento difícil (a cidade) precisa de medidas de alívio, tanto social quanto econômico”, declarou o democrata.

A comissão prevê também debate sobre ações consideradas mais eficazes de combate à crise sanitária por meio da elaboração de projetos de lei que poderão ser protocolados pelos aliados nos Legislativos do Grande ABC, com preferência a Santo André e São Bernardo.

“Esse é um momento em que nós políticos temos que acompanhar ainda com mais afinco a necessidade da população. Destinar emendas para a região, como fiz nestes anos de mandato, não é suficiente. Temos que levar soluções criativas para esse momento de pandemia. E é sob essa ótica que disponibilizaremos série de projetos para ajudar a população do Grande ABC”, disse Arthur.

“Vamos apresentar um pacote de medidas de combate à Covid-19 e iremos debater essas ações com os demais políticos (da região)”, pontuou Glauco. Entre as iniciativas avaliadas, uma que autoriza a utilização de veículos de propriedade de órgãos do município para auxiliar na vacinação de pessoas idosas, bem como aquelas com dificuldade de locomoção ou em situação de vulnerabilidade. Outra medida seria proposta que permita funcionamento de estabelecimentos comerciais por pelo menos dez horas.