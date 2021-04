Arauz lidera eleição do Equador com 32,72% dos votos

11/04/2021 | 16:27



O candidato de esquerda Andres Arauz liderava, até a tarde deste domingo, 11, a contagem de votos na eleição presidencial do Equador. A contabilização dos votos pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) às 16h03 (horário de Brasília) apontam o Arauz com 32,72% dos votos válidos para presidente do país.

Em seguida seguem praticamente empatados o líder ambientalista e indígena Yaku Perez, com 19,39% e o banqueiro Guilhermo Lasso Mendonza, que tem 19,74%. Logo atrás está Xavier Hervas, com 15,68%.

Arauz é considerado o favorito para vencer as eleições equatorianas, após liderar o primeiro turno da eleição com mais de 30% dos votos.

Filas

As eleições no país ocorrem sob um forte protocolo de biossegurança para evitar o contágio do novo coronavírus. No entanto, este segundo turno das eleições gerais do Equador foi marcado por filas de até 50 pessoas dentro das zonas eleitorais de Guayaquil, neste sábado, 11.

De acordo com o portal de notícias local El Comércio, na Universidade de Guayaquil, localizada no norte da cidade, os eleitores chegaram a partir das 06h30, e o início da votação se deu a partir das 07h30, devido à falta de membros para as mesas votantes.