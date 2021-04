Karol Conká irá ganhar documentário na Globoplay: Depois do tombo a gente faz o que?

11/04/2021 | 16:10



Como você viu aqui, após a eliminação record de Karol Conká no BBB21, surgiram boatos de que a Globo poderia fazer um documentário mostrando o que ocorreu na vida da artista depois de sua polêmica passagem pelo reality show. Agora, esses boatos se provaram verdadeiros - já que a emissora até mesmo transmitiu uma prévia da produção.

Durante o intervalo da final da Supercopa do Brasil neste domingo, dia 11, foi revelada a prévia do documentário, que irá se chamar A vida depois do tombo e deve entrar para o catálogo do Globoplay no dia 29 de abril. No curto vídeo, Karol aparece secando lágrimas enquanto afirma, ao fundo:

- Depois do tombo a gente faz o que? A gente levanta.

A produção parece ter gerado conflito entre os internautas, já que alguns condenam a atenção dada à artista após suas polêmicas na casa mais vigiadas do Brasil, enquanto outros defendem a cantora.

Mas Karol não parece ser a única ex-BBB a entrar para o catálogo do streaming brasileiro. Rafa Kalimann, no BBB20, também irá ganhar seu próprio programa, que se chamará Casa Kalimann e deve estrear no dia 28 de abril.