Vítimas da Covid e profissionais da saúde são homenageados com sinos na região

Quem mora perto da paróquias (106) e capelas (257) da região deve ter ouvido neste domingo, às 15h, os sinos badalarem. Foi uma ação coordenada pela Diocese de Santo André para homenagear todas as vítimas da Covid-19. No Grande ABC a doença já fez 6.010 vítimas fatais, no Brasil são 351.334 e, no mundo, 2.921.389 mortes. Na Matriz São Bernardo, além de tocar os sinos por cerca de 15 minutos, houve celebração virtual com o padre Carlinhos e com o padre Alejandro Mexicano.

Segundo a Diocese, a iniciativa também exalta o esforço dos profissionais de saúde, com horário escolhido com referência à hora da misericórdia, em que Cristo entregou a vida após ser crucificado. O vigário episcopal para a pastoral, padre Joel Nery, também reforça o convite para que voluntários e paroquianos registrem o repicar dos sinos, e publiquem os vídeos no Facebook e no Instagram, marcando o perfil @diocesedesantoandre.

O tocar dos sinos foi seguido pela oração do Terço da Misericórdia. Na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo, o padre Carlinhos destacou que o badalar dos sinos é um lembrete para os fiéis orarem, assim como faz com que as orações cheguem aos ouvidos de Deus. "Estávamos de joelhos diante da divina misericórdia pelo mundo, principalmente por aqueles que estão sendo provados por esta pandemia", disse ao finalizar o rito, que foi transmitido pelo Facebook da paróquia.