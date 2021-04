Rotary Santo André Norte faz doação de 5 toneladas de alimento à famílias carentes

Do Dgabc.com.br



11/04/2021 | 14:53



Famílias carentes do Jardim Elba, complexo habitacional localizado na zona leste da capital que fica na divisa com Santo André, receberam cinco toneladas de alimentos fruto de arrecadações feitas pela Ação Contra a Fome nas Comunidades, organizada pelo Rotary Club Santo André Norte.

Foram doados 200 pacotes de 5 quilos de arroz, 400 quilos de feijão carioca, 250 quilos de fubá, uma tonelada de açúcar, uma tonelada de sal, 2,1 mil pacotes de macarrão e 300 sachês de molho de tomate.

Os mantimentos foram entregues à Cufa (Central Única das Favelas) Complexo Jardim Elba, que fará a distribuição de casa em casa das famílias da comunidade nas próximas semanas.

A ação solidária conseguiu arrecadar recursos para compra dos alimentos em apenas uma semana e teve apoio de artistas renomados, como o ator Guilherme Fontes, o cantor Frank Aguiar (que participou virtualmente do ato de entrega para evitar aglomeração) e da apresentadora Livia Cortinovis.

“É um momento muito delicado, em que a fome está batendo na porta de muitas famílias carentes. Conseguimos arrecadar essa quantidade significativa de alimentos em curto espaço de tempo. Acredito que essa ação deve aliviar um pouco a crise nestes lares que serão beneficiados. Só temos a agradecer todos que doaram e o artistas que se engajaram para fortalecer o movimento”, comentou o presidente do Rotary Club Santo André Norte.

Com as arrecadações, também foi possível doar cestas básicas às famílias da Associação Beneficente Criança Cidadão, projeto social mantido pelo Rotary Club Santo André Norte que oferece, gratuitamente, atividades socioeducativas complementares para 80 crianças carentes do Grande ABC.