Jovem morre em São Caetano após perder controle de motocicleta

11/04/2021 | 14:44



Um jovem, cujo nome não foi divulgado, de 22 anos, morreu em um acidente de trânsito na Estrada das Lágrimas, no bairro Osvaldo Cruz, em frente ao Fórum de São Caetano, na manhã deste domingo (11).

O acidente, conforme a polícia, ocorreu por volta das 7h, no entanto, o corpo permaneceu no local até cerca de 10h30. Viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Departamento de Trânsito aguardavam a perícia da Polícia Civil para remoção do cadáver.

Informações preliminares dão conta de que o jovem trabalhava como atendente e, durante seu trajeto, perdeu o controle da motocicleta, batendo na grade de proteção do Fórum.

O caso foi registrado na Delegacia Sede de São Caetano.