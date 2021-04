Obituário - 12 de abril de 2021

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

José Ribeiro de Souza, 96. Natural de Corrente (Piauí). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jacira Bruno, 91. Natural de Rio das Pedras (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gracia Villa Monguilod, 90. Natural de Monte Alto (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Nicoletti Santinelli, 88. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nair Bianchi de Salles, 87. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joana Bezerra da Conceição, 86. Natural de Icó (Ceará). Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Marques, 85. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Fernandes Correa, 84. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmen Sala Negocia, 83. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olga Rodrigues, 83. Natural de Mauá. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria de Lourdes Prado, 82. Natural de Itapeceica da Serra (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edmir Fernandes Andrade, 79. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilson Atilio Paganini, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia Viana de Assis Oliveira, 72. Natural de São José dos Campos (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Onofre Norse, 70. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Jairo Mendes Quintéla, 65. Natural de Centenário (Paraná). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 7. Memorial Phoenix.

Maria Isabel Carita Gonçalves, 63. Natural de Águas da Prata (São Paulo). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Queiroz, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Contador. Dia 8, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria Valdemira de Jesus Brito Menezes, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

David Dotti, 57. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Supervisor têxtil. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

Edson Felix dos Santos, 55. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Empresário. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marta Vieira da Silva Souza, 53. Natural de Carbonita (Minas Gerais). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Autônoma. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Apolinária Caraciolli, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Autônomo. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Reginaldo Rodrigues de Barros Castro, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Professor de ensino médio. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Cibele Povoa Lupis, 47. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Professora. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

André Luiz Valério de Brito, 40. Natural de São Caetano. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Niva Islânia Cândido Ferreira, 32. Natural de Santana do Cariri (Ceará). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Hans Vieira Duarte Torres, 30. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Programador de CLP. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Humberto Malvaso, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 8, em Diadema. Memorial Planalto.

Joana de França Saran, 80. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Jardim da Colina.

José de Oliveira, 62. Natural de Tupi Paulista (São Paulo). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Josefa Pequeno da Silva, 98. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Centro de São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

Margarida Villas Bas, 92. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roza da Conceição Devichiati, 90. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 8, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Maria Aparecida Vieira Schroeder, 75. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia no Jardim das Laranjeiras, em São Paulo, Capital. Dia 8, velado em São Caetano. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rubens Goulart, 72. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 8, velado em São Caetano. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Carlos Alberto Borcartti, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Daniel de Souza Góes, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Advogado. Dia 8, em Santo André. Memorial Phoenix.



D I A D E M A

José Pereira dos Santos, 85. Natural de Serrinha (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Epaminondas Goes da Cruz, 83. Natural de Mucuri (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Osvaldo Francisco de Melo, 63. Natural de Calçado (Pernambuco). Residia no Parque Dorotéia (São Paulo). Dia 8. Vale da Paz.

Maria Madalena Franco Novaes, 62. Natural de Ervália (Mihas Gerais). Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Vale da Paz.

Júlio César de Oliveira Pereira, 20. Natural de Diadema. Residia no Jardim Diadema, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



M A U Á

Marcelo Cândido de Souza, 85. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Valdemar Pereira de Jesus, 74. Natural de Itiquira (Mato Grosso). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Aparecido dos Santos, 43. Natural de Ivinhema (Mato Grosso). Residia no bairro Ana Rosa, em Suzano (São Paulo). Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista (Rafo), em Suzano (São Paulo).