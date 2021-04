Dwayne Johnson, o The Rock, é considerado favorito à presidência dos EUA em 2024

11/04/2021 | 12:10



Já imaginou ter o The Rock como presidente? O povo americano, sim. De acordo com a revista norte-americana Neewsweek, o ator Dwayne Johnson, de 48 anos de idade, é um dos favoritos para concorrer à presidência dos Estados Unidos, em 2024. Uma pesquisa, realizada pela plataforma Pipsplay, indicou que 46% dos cidadãos votariam no astro para ocupar a cadeira de Joe Biden, atual presidente, caso ele se candidatasse.

A pesquisa foi feita online, entre os dias 2 e 4 de abril, com mais de 30 mil adultos. O objetivo era descobrir qual celebridade que os americanos gostariam de ver participando da próxima corrida presidencial se tivessem aptidão política e a equipe certa. Além de Dwayne, outros artistas, como: Angelina Jolie, Oprah Winfrey e Tom Hanks, foram mencionados.

Em seu Instagram, The Rock publicou um print da pesquisa e agradeceu:

Humilde. Eu não acho que nossos Pais Fundadores nunca imaginaram um cara careca, tatuado, meio negro, meio samoano, bebendo tequila, motorista de caminhonete... Mas se isso acontecer, seria uma honra servir a vocês, o povo.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o nome do astro é mencionado quando se trata de política. Dwayne já foi questionado se participaria de uma corrida presidencial em diversas outras ocasiões. O astro já revelou à revista GQ, em 2016, que considera a ideia de ser presidente muito atraente. No ano seguinte, em uma entrevista no The Ellen Show, Johnson disse que estava pensando seriamente em se candidatar. Por fim, em um artigo do USA Today, publicado em fevereiro deste ano, The Rock afirmou que a decisão sobre o seu futuro político caberia ao povo:

- Eu consideraria uma corrida presidencial no futuro se isso é o que as pessoas querem.