Kléber Bambam participa do Altas Horas e fala sobre a sua época de BBB

11/04/2021 | 12:10



Kléber Bambam que foi o grande e primeiro vencedor das edições do Big Brother Brasil acabou sendo um dos convidados no último sábado, dia 10, do programa Altas Horas, ao lado de Léo Santana, Joelma, Anavitória, Regina Casé e Alexandre Borges.

Durante a atração, o ex-BBB comentou que na época, em 2002, que ele esteve presente na casa mais vigiada do Brasil tudo funcionava diferente porque naquela época não existia o cancelamento e nem a grande força das redes sociais.

- Foi o Big Brother Brasil raiz. Agora existe o cancelamento, né? Na minha época não tinha Instagram e nada disso. Eu sou da época old school.

Lembrando que na época da participação de Kléber Bambam a dinâmica que é feita atualmente por meio de votação online, naquela época era feita com ligação de telefone.

- A internet tem força de te colocar como vilão. E isso eu não concordo. Porque uma atitude sua não faz a sua história de 15 ou 20 anos. Eu tinha 24 anos [de idade] na época. E, hoje, eu creio que a internet tem esse impulsionamento.

Caso você não lembre, ainda de ser o grande protagonista da primeira edição do BBB, Kléber Bambam ainda montou a sua melhor amiga de confinamento - uma boneca de lata chamada Maria Eugênia.