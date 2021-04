Do Dgabc.com.br



11/04/2021 | 11:50



A Prefeitura de São Caetano começou a vacinar idosos com 67 anos neste domingo (11). A aplicação da imunização começou às 8h, através do sistema drive-thru, que ocorre Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Santa Maria) e Estádio Anacleto Campanella (Avenida Walter Thomé, 64, Bairro Olímpico). A expectativa da administração pública é de ministrar 1.600 doses até o fim do dia.

A antecipação da vacinação para a faixa etária, até então prevista para iniciar nessa semana, foi anunciada neste sábado pelo prefeito da cidade, Tite Campanella (Cidadania). No entanto, só serão imunizados os moradores que realizaram o agendamento no site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br, escolhendo data, horário e local.

Na manhã deste domingo o chefe do Executivo compareceu aos pontos de vacinação e comemorou o avanço da aplicação das doses na cidade, além de reforçar ação de doação. "Já estamos vacinando todos os moradores de São Caetano com mais de 67 anos. Aqueles que se cadastraram no sábado (ontem) já estão sendo vacinados hoje. Temos também o drive-thru da solidariedade, com tendas de doação de alimentos não perecíveis", pontuou Campanella, explicando que mesmo a população que ainda não for vacinada pode colaborar com a medida.

A organização pede aos munícipes que cheguem ao local escolhido para receber a dose da vacina com 15 minutos de antecedência, portando documento com foto, comprovante de residência e protocolo de agendamento.