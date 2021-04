Ingram Micro tem novo presidente no Brasil

Da Redação, com assessoria

A Ingram Micro anunciou mudanças em seus quadros executivos. Luis Lourenço, que desde 2018 liderava a operação no Brasil, vai comandar a da Associação das Nações do Sudeste Asiático – ASEAN e Hong Kong. Ele deixa o cargo de Vice Presidente & Brazil Chief Executive para Flávio Moraes Junior, que até então era Diretor de Cloud e Soluções Digitais.

Luis substituirá Francis Choo, que continuará em Cingapura para liderar os esforços em Global Partner Engagement (GPE) e cibersegurança e também para apoiar o crescimento dos negócios de Soluções Avançadas na China.

O executivo assumiu a presidência da Ingram Micro Brasil há pouco mais de três anos, mas sua história com a distribuidora vem desde 2001, em Portugal. Passou pela Espanha e chegou na operação brasileira em 2006, onde ficou até 2010 e retornou em 2016.

Desde então, teve papel no crescimento e sucesso dos negócios da Ingram Micro no País. Lourenço atraiu e manteve um quadro de associados que abraçam mudanças, enxergam o futuro e foram fundamentais para consolidar e ampliar parcerias e manter a relevância da distribuidora no mercado.

“A Ingram Micro é líder em todos os mercados em que atua, ter contribuído para essa posição no Brasil é uma honra e poder aproveitar essa experiência para fortalecer a operação ASEAN Hong Kong é estimulante e gratificante”, diz Lourenço.

Lourenço assume a nova função em 1º de maio, mas desde já é Flávio Moraes Junior quem dá continuidade ao seu trabalho e às estratégias de negócios da Ingram Micro no Brasil.

“O meu objetivo é dar sequência à estratégia vencedora de uma cultura organizacional forte e pautada nas pessoas, com um time unido e que preza pelo trabalho humanizado. Isso me ajudará na jornada de aceleração do crescimento da empresa e mantê-la na liderança do mercado de distribuição nacional”, diz Moraes Junior.

“Vamos focar em continuar o crescimento dos negócios, investir em novas áreas, unidades e tecnologia. Queremos levar mais inovação e aprimorar a experiência do cliente de nossos parceiros. Hoje temos o maior portfólio do mercado graças a parcerias sólidas com revendas e fabricantes, além de um time forte, integrado e 100% comprometido com os resultados da companhia. Isso me dá total confiança de que vamos seguir com entregas de ótimos trabalhos e experiências, tanto para os parceiros, quanto para os fabricantes e nossos associados”, completa o novo Vice Presidente & Brazil Chief Executive da Ingram Micro.

Moraes Junior se juntou à Ingram Micro Brasil em 2017, para dirigir a divisão de soluções digitais e cloud. Hoje, os negócios em nuvem crescem de forma acelerada, e sob o comando de Moraes Junior, por exemplo, a plataforma Ingram Micro Cloud Marketplace atingiu a marca de 2 milhões de seats no início deste ano.

“Estou feliz por deixar a liderança com Flávio e pela oportunidade de trabalhar em países com cultura e desafios tão diferentes. A Ingram Micro tem um dos mais completos portfólios de produtos e um dos maiores e mais diversos ecossistemas de canais. Flávio continuará trabalhando para manter o posicionamento de liderança de mercado da Ingram Micro, atuando com integridade e profissionalismo no desenvolvimento de novos negócios e no apoio aos nossos parceiros, fornecedores e associados”, finaliza Luis.