11/04/2021 | 10:10



Whindersson Nunes aproveitou a tarde do último sábado, dia 10, para compartilhar um click pra lá de fofo com os seus fãs e seguidores das redes sociais. O humorista apareceu trajando regata preta com cinza, óculos de sol e máscara.

Mas o que realmente chamou a atenção foi o tamanhão do barrigão de gravidez de sua noiva, Maria Lina, que estava ao lado do ator fazendo pose para um espelho de elevador. Na legenda da publicação, Whindersson escreveu:

O pivete tá simplesmente transformando essa mulher em uma coisa que sei lá exala um cheiro, tem um mel, um doce, alguma coisa que me deixa babando mais todo dia, gata demaaaaaaaaaaaissssss!

Que lindinhos, né!?