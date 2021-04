Vinícius Balieiro será reavaliado pela lesão sofrida contra o Botafogo

11/04/2021 | 05:45



Vinícius Balieiro entrou no intervalo contra o Botafogo, neste sábado à noite, na Vila Belmiro, no retorno da disputa do Campeonato Paulista, mas teve de ser substituído aos 30 minutos, após sofrer uma lesão no joelho esquerdo. O atleta vai ser reavaliado, neste domingo, pelos médicos do Santos.

O lance ocorreu aos 22 minutos da etapa final, quando Balieiro entrou tabelando no meio da zaga botafoguense e dividiu a bola com o zagueiro Fabão. Não houve intenção por parte do jogador do Botafogo de causar a contusão, tanto que o árbitro não apontou falta no lance.

Balieiro, que é volante, mas entrou improvisado na lateral, pois Sandro estava perdendo o duelo para Dudu, tentou ficar mais alguns minutos em campo, mas acabou substituído por Copete e foi levado aos vestiários, onde foi medicado.

Desta forma, Vinícius Balieiro corre o risco de ficar de fora do jogo de volta da Copa Libertadores, quarta-feira, diante do San Lorenzo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time de Vila Belmiro, como venceu o jogo de ida por 3 a 1, pode até ser derrotado por um gol de diferença, que ainda assim garantirá vaga na fase de grupos da principal competição sul-americana.