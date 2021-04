Live Santo André Solidária arrecada R$ 106 mil e 227 toneladas de alimentos

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



10/04/2021 | 22:14



A Live Santo André Solidária, transmitida nesta noite pelas redes sociais do Diário e que comemorou o aniversário de 468 anos da cidade, celebrados quinta-feira, lançou, oficialmente, campanha solidária que deve durar um mês. Em apenas duas horas, o evento arrecadou R$ 106 mil.

Inaugurada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra, o evento virtual contou com show do ex-Titãs, Nando Reis. “É uma honra estar fazendo parte desta live solidária”, disse o cantor. logo após cantar a primeira música. “Este é mais um aniversário em meio a uma pandemia, não é o mesmo de 2019, que comemoramos com o resgate da Feira da Fraternidade. Utilizamos dos recursos tecnológicos para podermos estarmos juntos, não fisicamente, mas em coração, com amor, com esperança, pensando em ajudar o próximo. Assim, essa live tem esta finalidade, em nos unirmos para arrecadar itens, materiais de higiene, alimentos, limpeza, para que possamos ajudar quem mais precisa nesta pandemia e assim fazer uma Santo André melhor”, disse Ana Carolina.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) ressaltou a importância de ser solidário em um momento tão difícil. “A gente queria comemorar este aniversário de outro forma. mas o momento não é de festa, de se reunir. É difícil. Os cuidados devem ser mantidos. mas a gente não queria deixar este aniversário passar em branco, Então vamos aproveitar as boas energias para ajudar quem mais precisa e potencializar ainda mais o trabalho social feito aqui na cidade”, ressaltou.

Além de Nando, também participaram da live andreenses conhecidos como a atriz Regiane Alves, os cantores Mauricio Manieri e Marcos, da dupla sertaneja com Belutti, além dos esportistas Sandro Dias, Daniele Hypólito, Antônio Carlos Moreno e Willian Carvalho. Os profissionais da Saúde também ganharam homenagem pela atuação contra a Covid-19.

SUCESSO

Somente durante o evento, foram arrecadados R$ 106.000, feitas por meio do pix do Fundo de Solidariedade (chave-e-mail doe@santoandre.sp.gov.br) e transferência bancária para conta-corrente. ambém foram doadas 227 toneladas de alimentos, 1.400 kits de limpeza e 350 kits de higiene. “Se o tamanho de Santo André fosse medido pela solidariedade da nossa gente, seríamos a maior cidade do mundo”, comemorou Paulo Serra.

Quem quiser contribuir durante o mês, as doações podem ser realizadas em quatro drive-thrus montados pelo Fundo. Além de alimentos, itens de higiene e limpeza, agasalhos, cobertores, brinquedos e material escolar serão aceitos.

Os pontos de arrecadação ficam no Parque Celso Daniel (Rua das Caneleiras, bairro Jardim), Parque Central (Rua José Bonifácio, Vila Assunção), Parque Regional da Criança (Avenida Itamarati, 536, Parque Jaçatuba) e Parque da Juventude Ana Maria Brandão (Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, Jardim Ipanema). As doações podem ser feitas diariamente, das 8h às 17h.

É possível, também, realizar as doações no Banco de Alimentos (Avenida dos Estados, 2.195), de segunda a sexta, das 8h às 17h. A campanha de arrecadação segue até dia 30.