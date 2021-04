Professora lança oficina de teatro virtual em Santo André

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



11/04/2021 | 00:01



Professora de teatro e pesquisadora andreense, Patrícia Rita lançou oficina gratuita de encenação para moradores dos bairros Vila Luzita, Santa Maria, Condomínio Maracanã, Jardim Cristiane e Parque Oratório, todos em Santo André. O curso, on-line, faz parte do projeto Um Grito Suspenso no Ar, que pôde sair do papel graças a recursos da Lei Aldir Blanc, intermediado pela Secretaria de Cultura de Santo André para fomento da cultura em meio à pandemia do coronavírus.

De acordo com a professora, a escolha dos bairros é para alcançar locais periféricos e levar cultura a essas regiões. A oficina acontece ao longo de cinco encontros de forma virtual, a partir de amanhã, às 18h. As inscrições devem ser feitas pelo Whatsapp 11 97613-8688 ou pelo e-mail projetoumgritosuspensonoar@gmail.com. Podem participar pessoas de 18 a 29 anos, com ou sem experiência em peças teatrais.

Patrícia explica que a ideia do projeto surgiu a partir da chegada da pandemia. Ela começou a pensar sobre as possibilidades da vida, sobre angústias, de como a casa se tornou o único lugar onde muitas pessoas estão reclusas, vivendo, dormindo e trabalhando. Além disso, “das questões da própria morte, pois estamos vendo muita gente partir. Dá urgência de fazer a vida acontecer, de conhecermos melhor nossos parentes, a nós mesmos. Se antes a gente pensava na morte como algo distante, hoje tudo o que temos é o presente”.

A pesquisadora quer levar a oficina para o maior número de pessoas. “A ideia desse projeto é poder potencializar a empatia, o olhar sensível para si e para o próximo. De mostrar o quanto podemos transformar e aprender com as situações, como lidar com as limitações e os sentimentos”, explica Patrícia, que conta com ajuda de Cacá Molgora, responsável pela percussão corporal e em objetos de uso cotidiano.

Ao longo das oficinas acontecem conversas, troca de experiências e cada participante cria cenas a respeito do assunto tratado e do que está aprendendo. Depois disso os alunos devem produzir exercício cênico, filmado em casa, para ser apresentado à turma. O material será também apresentado para a população por meio da página do Facebook do projeto (oficinaespetaculo). Essa será a segunda turma da oficina e os vídeos do primeiro grupo estão sendo publicados no canal.

A vontade de Patrícia é que todos os participantes possam, no futuro, realizar apresentação ao vivo, nas praças dos bairros selecionados, e colocar para fora todo aprendizado da pandemia.