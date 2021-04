Polícia Militar do Grande ABC tem novo comandante

Da Redação



10/04/2021 | 18:56



A Polícia Militar do Grande ABC conta com novo comando. Trata-se de Gilson Hélio Jesus dos Santos, 55 anos, que entra no lugar do coronel Marcos de Paula Barreto, de 51 anos, que havia assumido a CPA-M6 (Comando de Policiamento de Área - Metropolitana 6) no dia 2 de março.

O novo comandante, que há dois anos estava à frente do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), de São Bernardo, disse estar satisfeito com a promoção. "Fiquei muito feliz. É uma satisfação enorme porque não estava esperando, embora sempre se anseia por isso. Recebemos uma responsabilidade muito grande, de uma região muito importante para o Estado de São Paulo. Temos grandes planos, inclusive de dar continuidade ao trabalho que os outros estavam fazendo. O De Paula fez um trabalho excepcional na missão da vacinação, de todos os policiais da força de segurança, também o coronel Nery (Renato Nery Machado, que ficou 1 ano e 9 meses no cargo). A ideia é aperfeiçoar e melhorar toda a relação entre polícia e comunidade." O Coronel Gilson é formado em Direito, nasceu em São Paulo e tem 35 anos de polícia militar, onde passou pela zona Leste e zona central da Capital.

O coronel De Paula, por sua vez, explica que ficou por muito tempo no COI (Centro de Operações Integradas) como adjunto. O conhecimento o levou a ser nomeado como subcomandante do CPC (Centro de Policiamento da Capital), onde trabalhará com a articulação e gestão integrada com outras forças. "Recebi essa missão e saio da região com sentimento de missão cumprida. Gostei muito de trabalhar aí, consegui estruturar cinco pontos de vacinação (dos trabalhadores de segurança) e, amanhã acredito que todas as forças de segurança vão estar plenamente vacinadas. Fizemos uma gestão e planejamento que ficou muito a contento", comemora. Ele assume na terça-feira o novo posto.