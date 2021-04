Carolina Dieckmann chora ao ver depoimento da avó: Fiquei tão preocupada

10/04/2021 | 18:10



A participação de Carolina Dieckmann no É de Casa deste sábado, dia 10, foi uma experiência emocionante para ela, ao receber um recado de sua avó Marly Campello. A atriz não segurou as lágrimas quando a mãe de sua mãe falou sobre saudade.

- Está tudo bem aí com vocês? Vovó já tomou a vacina, as duas doses. Estou passando bem, mas estou com muitas saudades! Veja se dá um jeito de vir para cá que aqui é outro departamento, né? Eu estou mais perto de você, declarou Marly no vídeo gravado.

Em seguida, Carol reagiu:

- Que fofa, ela é muito linda! Eu fiquei tão preocupada com a minha avó quando isso tudo [a pandemia] começou, e ver que ela conseguiu se vacinar e que está linda, com saúde, é um acalento.

Desde 2016, a artista está passando temporadas em Miami, nos Estados Unidos, para acompanhar o marido, Tiago Worcman, que trabalha no país. Por conta de sua permanência, a loira conseguiu se vacinar na última semana contra a Covid-19.

- Quando você toma a vacina, te tranquiliza um pouco. O clima das pessoas já está mudando, mas aqui ainda tem muitos cuidados, que devem continuar por muito tempo ainda, comentou ela à Patrícia Poeta.