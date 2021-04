Metodista perdeu 60% dos alunos desde 2015

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



10/04/2021 | 16:31



O grupo Educação Metodista, que mantém a Universidade Metodista e o Colégio Metodista em São Bernardo, iniciou processo de recuperação judicial ontem (9) no TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). A justificativa é que a crise começou em 2015, quando as mudanças no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o aumento na concorrência “com ações de atração muito agressivas” dificultaram a matrícula de novos alunos. Tanto de que o número de estudantes foi de aproximadamente 51 mil para 19 mil, redução de 63% em seis anos.

Demissões em massa, assim como a falta de pagamento mensal e de verbas rescisórias são comuns desde então. Professores, funcionários administrativos e de outros setores das unidades são-bernardenses fizeram greve em diversas ocasiões, sendo a última entre o fim de fevereiro e início de março. Não a toa, a estimativa é que dos R$ 500 milhões devidos, 60% seja referente a dívidas trabalhistas. Aser Gonçalves Júnior, diretor de operações estratégicas da Educação Metodista, indica que o restante dos débitos se refere a instituições financeiras e fornecedores.

O pedido de recuperação judicial garante proteção judicial para que a instituição em dificuldade financeira possa se reorganizar e apresentar um plano de recuperação. “Nós já fizemos várias reduções, como a supressão de cursos, redução do quadro (de funcionários) e agora vamos fortalecer o que temos”, explica Gonçalves Júnior.

Sem detalhar, o diretor de operações estratégicas do grupo Metodista alega que há plano de desmobilização de ativos, como terrenos e imóveis, que deixaram de ser operacionais. Atualmente, são oferecidos 80 cursos presenciais e 25 cursos na modalidade EAD em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, onde a escola mais antiga do grupo está instalada. São 3.000 empregados, dos quais pelo menos 300 atuam no Grande ABC.

Gonçalves Júnior salienta que a gestão que iniciou em dezembro do ano passado está “olhando para frente”. “Temos um compromisso muito forte com a comunidade acadêmica e com a qualidade de ensino, por isso mantemos assim. A entrada na recuperação judicial nos garante proteção judicial, principalmente aos nossos credores”, completa. Ele destaca que os alunos atualmente matriculados têm o curso e o diploma garantidos. “Este é o nosso compromisso”, reforça.